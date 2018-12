Stiri pe aceeasi tema

- Se crapa pamantul ca la cutremur in cele mai calduroase zile de octombrie din ultimii 60 de ani. Valul de aer tropical, care a adus vara peste Romania, a prelungit si seceta. Pe zone intinse din tara, n-a mai plouat de mai bine de trei luni.

- O tanara de 21 de ani s-a sinucis in pușcarie! Iar motivul pentru care a recurs la acest gest extrem este de-a dreptul incredibil. Katie Allan era studenta in anul trei la Universitatea din Glasgow. In luna martie a acestui an, tanara a consumat bauturi alcoolice, s-a urcat la volan și a lovit un adolescent…

- Romanii iau cu asalt statiunile autohtone pentru petrecerea Revelionului, desi un pachet de Anul Nou costa intre 1.000 si 2.000 de euro, mai scump decat un sejur intr-o destinatie exotica precum Thailanda sau...

- Cand spui Franța iși vin in minte, evident, numele unor aristocrați ori a unor muzicieni ce s-au bucurat de un succes rasunator, insa de aceasta țara este ”legata” una dintre cele mai ingrozitoare povești din istorie.

- Apa din rețeaua destinata consumului uman din localitatea Basra, Irak, a fost poluata și a condus la spitalizarea a peste 90.000 de persoane, victime ale unei intoxicații. Ambasadorului Uniunii Europene (UE) in Irak, Ramon Blecua, i s-a dat sa bea din aceasta apa infestata și a trebuit sa fie spitalizat…

- Incredibil, dar adevErat! }ntr-o singurE zi, iubita lui Ilie NEstase a incElcat legedea de douE ori! Fostul tenismen a fost de fatE, dar nu a intervenit! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt uluitoare!

- Pentru a pregati aceste placinte cu cartofi și cașcaval, in stil georgian, veți avea nevoie de urmatoarele ingrediente: Ingrediente necesare: Lapte sau apa – 500 ml Sare – 1 lingurița Zahar – 1 lingurița Faina – 4 cani Drojdie uscata – 1 plic (10 g) Cartofi – 1 kg Ceapa – 2 bucati Cașcaval Suluguni…

- 100.000 de lei vor iesi din visteria Municipiului Baia Mare, nejustificat. Banii reprezinta inchirierea, de catre Primarie, a cinci baloane cu aer cald care vor fi amplasate in Piata Revolutiei, in data de 3 octombrie 2018, pentru deschiderea oficiala a evenimentului “100 de baloane pentru Romania”-Maramures…