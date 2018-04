Stiri pe aceeasi tema

- A fost acuzat de multe crime, dar niciuna nu e mai bizara decat aceea ca a forțat mii de oameni infectați cu HIV sa urmeze un tratament cu o mixtura de ierburi, leac pe care spune ca l-a inventat chiar el.

- Fostul președinte al Gambiei Yahya Jammeh a fost acuzat de multe crime, dar niciuna nu e mai bizara decat aceea ca a forțat mii de oameni infectați cu HIV sa urmeze un tratament cu o mixtura de ierburi, pe care l-a inventat chiar el. O parte dintre acești oameni au murit, dar numarul…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un dosar suplimentar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt. Parchetul National Financiar (PNF)…

- Premierul Viorica Dancila a semnat miercuri, 28 martie, decizia de schimbare a lui Marcel Bogdan Pandelica din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.In locul lui Pandelica, presedinte ANPC a fost numit Marius Parvu. Marcel Bogdan Pandelica fusese…

- Monitorizarea in timp real a ceea ce se intampla in interiorul organismului poate avea o valoare uriasa pentru sanatatea umana. Acest lucru s-ar putea schimba multumita unui nou senzor care poate monitoriza nivelul de glucoza, sare sau alcool, scrie realitatea.net.

- Un polițist din Alexandria, imbracat in uniforma si baut la volan, a provocat sambata seara un accident. Acesta a lovit cu masina un autobuz parcat, iar dialogul purtat cu agenții constatatori este incredibil.

- Prin imputernicirea data in aceasta saptamana de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, celor doi reprezentanții ai ministerului in AGA de la CFR Calatori (Gabriela Sarbu și Mihaela Simion), s-a impus un nou Consiliu de Administrație....

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste o lovitura fara precedent. Actualul senator e facut praf chiar de catre un subaltern. Dupa ce l-a umilit in direct la TV anul trecut, Basescu a primit 'o palma' de la Gelu Visan. In direct la Romania TV, Visan 'l-a facut praf' pur si simplu pe seful sau,…

- Interviu cu domnul Razvan Emanoil Roșca, președinte PMP Mehedinți Care mai sunt, domnule președinte, preocuparile PMP, intr-o perioada in care, pe plan politic, in afara congresului faraonic al PSD, prea multe nu sunt de semnalat? PMP Mehedinți va demara in perioada urmatoare o campanie de strangere…

- Scandal la Liga 4. Un președinte a recunoscut senin: ”L-am bruscat, l-am injurat. M-a luat capul”. Liga 4 ramane o sursa inepuizabila de scandaluri, indiferent de județ. In Dambovița, scandalurile parca sunt mai numeroase ca in alte parți . Presa dambovițeana a dezvaluit ca la meciul Progresul Matasaru…

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde a candidat pentru funcția de președinte executiv. Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis. Dupa o perioada in care…

- Niculae Badalau, actualul presedinte executiv, a anuntat ca o va vota pe Viorica Dancila pentru a fi numarul doi in partid, iar pentru functia de secretar general pe Marian Neacsu. Badalau a subliniat ca el nu face compromisuri, desi de curand Liviu Dragnea a anuntat ca acestuia ii va fi data functia…

- Liga Europa, optimile de finala, manșa – tur. AC Milan – Arsenal e cel mai tare meci. Alte jocuri de atracție: Marseille – Bilbao și Lazio – Dinamo Kiev. Liga Europa programeaza in aceasta seara prima manșa din optimile de finala . Cel mai tare meci este, indiscutabil, AC Milan – Arsenal Londra. „Diavolul…

- Noul Volvo XC40, SUV-ul de dimensiuni mici, a fost numit Mașina Anului 2018 in Europa cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului Auto de la Geneva, Elveția. Este pentru prima oara cand Volvo Cars primește acest premiu de prestigiu. ”Caștigarea acestui premiu pentru noul…

- Sorin Raducanu va candida la alegerile FRF din 18 aprilie și spune ca saptamana viitoare va contesta decizia Curții de Apel de ieri, care a admis solicitarea Federației de a obliga Ministerului Tineretului și Sportului sa valideze acele modificari, care intr-un final ar putea anula candidatura lui Lupescu…

- DNA 2017, in cifre: 329 persoane trimise in judecata, 713 condamnate definitiv Activitatea DNA pe anul 2017, transpusa in cifre, arata ca procurorii au trimis in judecata mai multi demnitari, intre care trei ministri, un senator, iar pe baza rechizitoriilor intocmite au fost condamnati definitiv trei…

- Fostul presedinte interimar al PMP Sibiu, Ingrid Hohr, a fost aleasa sambata, cu unanimitate de voturi din cele validate, presedinte al filialei judetene a partidului. In discursul sustinut, Ingrid Hohr a spus ca obiectivul formatiunii politice este o implicare mai mare in administratia locala. "Daca…

- PSD va avea un Congres Extraordinar pe data de 10 martie, ne-au precizat surse din conducerea PSD. La acest Congres se anunța unul dintre momentele cu tensiune maxima, din interiorul partidului. Citește și: Se agita apele in PSD: Marian Oprișan și Codrin Ștefanescu candideaza la Congres…

- Premierul albanez Edi Rama a evocat duminica, la Pristina, posibilitatea de a vedea intr-o zi tara sa si Kosovo avand "un singur presedinte, in calitate de simbol al unitatii nationale", informeaza luni AFP, conform agerpres.ro. "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar…

- "Il sustin pe Lupescu pentru ca e momentul ca in fotbalul romanesc sa apara un om care este legat de acest fenomen si este acceptat de marea masa a suporterilor. Burleanu din punct de vedere administrativ a miscat destul de multe lucruri, dar este nevoie de un consens. Ionut a trecut prin toate,…

- Actualul presedinte al Federatiei Romane de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, si Narcisa Lecusanu au intrat in turul doi al alegerilor pentru postul de presedinte al forului national, miercuri, la Adunarea Generala de Alegeri a FRH, care are loc la RIN Grand Hotel din Bucuresti.

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost arestat luni la Kiev. Anuntul a fost facut de asociatul sau, David Sakvarelidze, citat de unian.net, scrie Unimedia.md . Mihail Saakasvili a fost retinut in timp ce lua masa intr-un restaurant din Kiev. UPDATE: Autoritatile ucrainene au anuntat, luni,…

- O capodopera nigeriana, data disparuta in urma cu mai mulți ani, și considerata un simbol al reconcilierii din Nigeria și Biafran, a fost gasita intr-un apartament ”modest” din nordul Londrei, scrie BBC News. Pictura realizata de Ben Enwonwu in 1974 il reprezinta pe Prințul Ife Adetutu Ademiluyi și…

- Consiliul de Administrație al SC Cupru Min SA Abrud are un nou președinte. Este vorba despre fostul prezentator TV Radu Coșarca, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Acesta il inlocuiește in aceasta funcție pe Remus Vulpescu, care a demisionat. Ambii au fost numiți membri ai Consiliului…

- Un batran de 74 de ani, din Cajvana, nu a stat deloc pe ganduri atunci cand, spre finele saptamanii trecute, a gasit un teanc de bani pe o alee din Bazarul Sucevei. Iacob Ciuhan a luat banii cazuti, i-a numarat – 1.479 de lei, i-a strans bine, cu un elastic, sa nu se imprastie, apoi a cautat cel mai…

- Filiala USR Cluj a organizat duminica, 4 februarie 2018, alegeri interne pentru stabilirea noii echipe de conducere, cu participarea membrilor filialelor locale ale USR din județ. In urma votului, Elek Levente a fost reales in funcția de președinte al filialei județene. Alaturi de acesta, pentru postul…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- Fiul Elenei Basescu. Traian Junior, a facut ieri 3 ani. Cu aceasta ocazie, Traian Basescu a publicat o fotografie de la serbare. Intr-un cadrul familial, Traian Basescu il ține in brațe pe nepotul sau care sufla lumnarile de pe tort.

- In ultimul Comitet Executiv al PSD, Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu au avut o confruntare directa, iar cel din urma a ținut sa-i aminteasca lui Dragnea ca este ”inca” președinte al PSD, dar ca aceasta situație s-ar putea schimba. Citește și: Votul pentru Guvernul Dancila a fracturat PSD.…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a vorbit despre oferta pe care mijlocașul roman a avut-o de la Borussia Dortmund, unul dintre cele mai importante cluburi ale Europei. Ce vorbea jucatorul cu Gigi Becali și toate detaliile transferului au fost explicate de soția lui Laurențiu Reghecampf. …

- SCRISOARE DESCHISA Adresata domnului presedinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, si domnului presedinte al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor, Calin Popescu – Tariceanu, lideri ai Coalitiei de guvernare, de catre deputatul liberal Daniel Olteanu, Circumscriptia Vaslui. Stimati…

- „Guvernul cel rau” nu aloca bani pentru Arad, spun mereu liberalii din conducerea Consiliului Judetean Arad. Numai ca, in timp ce a incheiat anul 2017 cu un excedent bugetar de aproape 26 de milioane de euro, adica nu i-a cheltuit, Consiliul Judetean Arad spune ca nu primeste bani de la Guvern si ca…

- La jumatate de an de la mazilirea lui Grindeanu, PSD Timiș are, din nou, președinte oficial. Comitetul Executiv National al PSD, care a decis excluderea fostului presedinte Sorin Grindeanu din partid, dupa ce in iunie 2017 a refuzat sa demisioneze din functia de premier, a decis ca noul lider al social-democratilor…

- Cazul mamei si fiicei gasite moarte in casa, in Brasov, dupa doi ani de la deces ia o intorsatura neasteptata. Cu toate ca un vecin a sunat la 112, cadavrele ar fi fost descoperite de doi hoti, informeaza romaniatv.net. A

- Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, ii raspunde deputatului PNL Bogdan Hutuca, care i-a cerut sa nu transforme razboiul pe care acesta il are cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, intr-o ”suita de acuzatii calomnioase”, precizand ca Legea 29/2018 degreveaza foarte multi romani de impunerile fiscale ”nedrepte”…

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele in dieta. Inainte de a fi consumate, ține migdalele in apa, vreo 8-10 ore.

- Zeci de politisti in strada, mii de intrebari fara raspuns si imaginatia bogata a unei adolescente, cam asta este reteta perfecta pentru un viol imaginar • Lipsa de atentie sau poate tragerea unui semnal de alarma mut au facut-o pe aceasta pustoaica sa bage spaima intr-un cartier intreg • Cateva declaratii…

- Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur iși sarbatorește astazi cea de-a 78-a aniversare. Fostul președinte s-a nascut la 17 ianuarie 1940 in satul Trifanești, in prezent raionul Florești. In anul 1957 a absolvit școala din localitatea vecina, Frumușica iar in 1961 a absolvit Institutul…

- In contextul in care Lidia Fecioru și numerologul Mihai Voropchievici vorbeau despre daruirea lucrurilor, despre ce rau iți pot face oamenii care arunca lucrurile pe care le daruiești și cat de mult bine iși fac cei care poarta sau au grija de lucrurile pe care le oferi, despre cum simți cand cineva…

- Incredibil cat de departe a ajuns tehnologia! Oamenii de stiinta japonezi au creat o inteleligenta artificiala, capabila sa recunoasca gandurile omului si sa le vizualizeze, scrie publica The Next Web, informeaza Jurnalul.ro. Dispozitivul a fost prezentat de specialistii laboratorului ...

- Noul presedinte al Eurogrupului, portughezul Mario Centeno, s-a angajat vineri ca in mandatul sau sa aduca mai aproape cele 19 state care utilizeaza moneda unica si sa le faca mai rezistente la crize, informeaza AFP si AP.

- Deschiderea celui mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show, a fost afectata de ploaie torentiala, facand gigantul in tehnologie Google incapabil sa-si deschida standul in prima zi a targului.Se asteapta ca expozitia anuala din Las Vegas, care…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a numit-o marți pe Christina Verchere (46 ani) in funcția de Președinte al Directoratului și Director General Executiv (CEO) al companiei. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe,…

- Exista mulți oameni care nu sunt mulțumiți de jobul lor sau pur și simplu se plictisesc la locul de munca actual. Exista, de asemenea, un grup restrans de oameni care fac activitați ciudate pentru bani. Pregatiți-va sa aflați care sunt cele mai ciudate locuri de munca.

- Multumita lui Howard Schultz, americanii au aflat ce inseamna un latte, iar acestia sunt dispusi sa plateasca 4 dolari pentru aceasta bautura, relateaza Business Insider, scrie Mediafax. Povestea impresionanta a lui Howard Schultz, presedinte executiv Starbucks: De la asistat social ...

- Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta.

- Mai multe publicatii britanice au obtinut dreptul exclusiv de a prezenta cartea jurnalistului Michael Wollf, "Fire and Fury. Inside the Trump White House", care ar urma sa fie lansata in cursul acestui an....

- Subiectul calatoriei in timp este unul pe care milioane de oameni din toate colțurile lumii il au in comun și datorita diferenței de fus orar de pe planeta, cațiva oameni au trai o asemenea experiența.

- Valeriu Zgonea, fost șef al Camerei Deputaților și președinte executiv al PSD, a fost trimis în judecata de procurorii DNA, în dosarul în care este acuzat de trafic de influența, pentru ca ar fi mijlocit numirea unei persoane