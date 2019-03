COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 20 februarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Constanta - Tulcea" in vederea obținerii de finanțare nerambursabila alocata prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Segmentul de drum vizat este parte a DN 22, in lungime de aproape 300 kilometri, care traverseaza judetele Buzau, Braila, Tulcea si Constanta, constructia sa incluzand si podul peste Dunare de la Braila.…