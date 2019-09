Încrederea în economia zonei euro, în scădere Potrivit datelor publicate vineri de Comisia Europeana, indicele sentimentului economic (ESI) a scazut in septembrie la 101,7 puncte, de la 103,1 puncte in luna precedenta. Este cel mai scazut nivel din februarie 2015. Cifra comunicata de Executivul comunitar este mai mica decat estimarile analistilor intervievati de Reuters, care se asteptau la un usor declin, pana la 103 puncte. Scaderea increderii in economia zonei euro a rezultat in urma unei 'substantiale deteriorari' a increderii in industrie, deoarece fabricile profilate pe export au avut de suferit din cauza escaladarii tensiunilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

