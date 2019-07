INCREDBIL Ministerul de Interne vrea să dea bani cadrelor militare care își îndeplinesc datoria Ministerul de Interne a pus in dezbatere publica un proiect care prevede acordarea unor recompense morale și materiale cadrelor care indeplinesc exemplar atribuțiile de serviciu.Printre recompense se numara cele financiare, distincții onorifice, arme de aparare sau ridicarea unei sancțiuni. „Demersul normativ in discuție are la baza necesitatea emiterii unei noi reglementari subsecvente la nivelul MAI in raport cu noile dispoziții primare in materia disciplinei militare, conținute de Secțiunea a 4-a a Capitolului 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

