Incoștiență extremă. Depistat la volan cu 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat In ultimele 72 de ore, politistii cu atributii pe linie rutiera au intocmit sapte dosare penale ca urmare a infractiunilor la regimul circulatie constatate in cadrul activitatilor desfasurate in trafic. Unul dintre dosare a fost intocmit de politistii de la Sectia de politie rurala Ziduri, dupa ce un tanar in varsta de 21 de ani din comuna Ghergheasa, care se deplasa cu un moped neinregistrat a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate in bazele de date s-a stabilit ca tanarul nu figureaza in evidenta detinatorilor de permise de conducere,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

