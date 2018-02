Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Eugen Tomac scrie pe pagina sa de Facebook despre declaratia adoptata recent de Republica Moldova contra campaniilor de propaganda si dezinformare ale media rusesti din tara. Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' "Cel de-al doilea stat…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept „cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Conform, Deschide,md, in Declaratia aprobata de Parlamentul Republicii Moldova, drept raspuns la un document similar adoptat in luna ianuarie de deputatii din Duma de Stat, este mentionat ca Legislativul de la Chisinau condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Corpurile neînsufletite ale celor doi moldoveni decedați într-un accident rutier în Federatia Rusa au fost repatriate în aceasta noapte cu suportul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI. Un alt barbat, care s-a ales cu traumatisme în urma accidentului,…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, sustine ca declaratia adoptata de Duma de Stat ca reactie la legea anti-propaganda din R. Moldova demonstreaza ca Federatia Rusa are „un moment de slabiciune”. In opinia acestuia, propaganda rusa ramane „singurul obstacol in calea unirii R.Moldova…

- Legea anti-propaganda nu este una impotriva Rusiei, ci este pro-Moldova si vine sa secureze spatiul informational din tara noastra. Astfel premierul Pavel Filip a comentat declaratia Dumei Stat a Federatiei Ruse privind initiativa, aprobata de catre Parlamentul de la Chisinau.

- Premierul Pavel Filip a afirmat ca regreta ca Duma de Stat de la Moscova a adoptat acea Declaratie prin care condamna legea ce interzice retransmisiunea programelor informativ-analitice si politice din Federatia Rusa, pentru ca documentul nu „vine sa faca bine” relatiilor moldo-ruse.

- Deputatii Dumei de Stat a Rusiei au solicitat postului public de televiziune ChannelOne (Первый канал) sa rezilieze contractul cu PrimeTV (Moldova), postul de televiziune ce retransmite ChannelOne, si care apartine liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Reactia parlamentarilor rusi vine ca urmare a adoptarii…

- Dupa ce Legislativul de la Moscova a adoptat o declarație prin care condamna modificarile la Codul Audiovizualului din Republica Moldova, menite sa interzica retransmiterea stirilor si a emisiunilor politice din Federaia Rusa, un grup de deputati moldoveni din majoritatea parlamentara a inregistrat…

- Un grup de deputați a înregistrat astazi în Parlamentul Republicii Moldova un proiect de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politica din Republica Moldova, transmite MOLDPRES. …

- Dupa ce parlamentarii rusi au adoptat o declaratie prin care condamna decizia Chisinaului de a interzice retransmiterea stirilor ruse in Moldova, un grup de deputati moldoveni din majoritatea parlamentara a inregistrat in Parlament miercuri, 24 ianuarie, un proiect de Declaratie prin care condamna atacurile…

- Legislativul de la Moscova a adoptat o declaratie miercuri, 24 ianuarie, prin care condamna modificarile la Codul Audiovizualului din Republica Moldova, menite sa interzica retransmiterea stirilor si a emisiunilor politice din Federaia Rusa.

- Deputatul Partidului Mișcarea Populara (PMP) din Parlamentul de la București, Eugen Tomac, sustine ca România nu este raiul pe pamânt, însa totuși este pregatita sa-și asume toate costurile pentru Unire. Politicianul considera ca președintele Klaus Iohannis nu este interesat de…

- „Nu vreau decat sa ajutam relația dintre Republica Moldova și Federația Rusa sau cel puțin sa nu perturbam aceste relații", spunea Irada Zeinalova, jurnalista rusa, care saptamana trecuta a fost oprita pe aeroportul Chișinau. Un reportaj despre Republica Moldova a fost difuzat la postul NTV din Rusia,…

- Deputații Dumei de Stat a Federației Ruse condamna interdicția impusa in privința difuzarii știrilor și programelor analitice din Rusia. Ei considera ca interzicerea difuzarii programelor de știri din Federația Rusa in Republica Moldova nu este nimic altceva decit inca un pas indreptat impotriva Rusiei,…

- Jurnalista din Federația Rusa, Irada Zeynalova, prezentatoarea principalului buletin de știri de la postul NTV, a facut aseara cale întoarsa de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Contactați de AGORA, responsabilii de la Poliția de Frontiera au declarat ca aceasta nu a putut prezenta niciun…

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- Federația Rusa are un potențial uriaș pentru a ne intimida pe aceste dimensiuni, fara sa mai vorbim despre capacitatea sa de a-și mobiliza adepții din Republica Moldova impotriva cursului european al Republicii Moldova, de exemplu, dar nu numai atat, afirma analistul Vlad Țurcanu in emisiunea Ora de…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Curtea Constitutionala moldoveana a suspendat temporar vineri, a doua oara in decurs de o saptamana, puterile presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze o lege ce interzice de facto anumite publicatii ruse in Republica Moldova, relateaza AFP.Sustinator al unei apropieri fata de Rusia,…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- CHIȘINAU, 3 ian — Sputnik. Perioada în care Ivan Bodiu a administrat Republica Sovietica Socialista Moldoveneasca este incontestabil una de prosperitate economica și de dezvoltare fara precedent a capacitaților industriale, agricole și de infrastructura în țara noastra. Pentru…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a facut recurs la decizia primei instanțe a Curții Supreme care a confirmat hotararea Comisiei Electorale Centrale a Rusiei de a refuza inregistrarea sa in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Federația Rusa, transmite Interfax. Avocatul lui Navalnii, Ivan…

- Patriarhul Kiril al Rusiei va efectua, anul viitor, o vizita pastorala in Republica Moldova. Acesta va veni in septembrie si va participa la Congresul Mondial al Familiilor, care va avea loc la Chisinau.Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de presedintele Igor Dodon, care a avut…

- Olev Vasnețov ar urma sa il inlocuiasca, la inceputul anului viitor, pe Farit Muhametșin in funcția de Ambasador al Rusiei in Republica Moldova. Rotația este una planificata, insa "are loc in contextul unei inrautațiri fara precedent a relațiior dintre cele doua țari", scrie Kommersant.Publicația…

- Parlamentul e la Chisinau a revotat vineri, 22 decembrie, legea ce interzice emisiunile politico-analitice rusesti in Republica Moldova, dupa ce legea a fost trimisa spre examinare Legislativului de catre Igor Dodon. Seful statului a refuzat sa promulge legea in primul caz, insa va fi obligat de Constitutie…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, afirma ca Igor Dodon a devenit un aparator fanatic al intereselor rusesti. Afirmatia fostului ministru al Apararii a fost facuta miercuri, 20 decembrie, in contextul refuzului presedintelui tarii de a promulga legea ce interzice…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost chemat luni la Chisinau pentru consultari, pe o durata nedeterminata, releva un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, relateaza UNIMEDIA si deschide.md.Potrivit comunicatului…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost rechemat luni, 18 decembrie, la Chisinau. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne, care isi motiveaza decizia prin necesitatea de a avea consultari cu reprezentantul Moldovei la Moscova „in legatura cu cazurile de hartuire…

- Dodon s-a ales cu harta României Mari, în forma unui puzzle din lemn, la Târgul Caritabil de Craciun, la care au luat parte ambasadele acreditate la Chisinau. Autorul ineditei harti i-a sugerat presedintelui moldovean, care nu-si ascunde românofobia (la pachet cu obedienta…

- Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, anunta ca regiunea de sud a Republicii Moldova pe care o reprezinta nu se va conforma noilor prevederi ale Codului Audiovizualului, ce presupun ca emisiunile politico-analitice si militare rusesti sa fie interzise pe posturile de televiziune din tara, in vederea combaterii…

- Igor Dodon da asigurari ca legea privind modificarea Codului Audiovizualului votata joi, 7 decembrie, in Parlamentul de la Chisinau, prin care se interzice difuzarea emisiunilor politico-analitice si militare ale televiziunilor rusesti, nu va fi promulgata.

- Nu cunoaștem nimic despre intentarea unui dosar penal în Rusia pe numele președintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gamurari, informațiile aparute în presa ca liderul coaliției de guvernare de la Chișinau este…

- Avertizare meteorologica in capitala Rusiei: din cauza ninsorilor, ploilor și intensificarii vantului au fost introduse modificari in activitatea aeroporturilor din Moscova: cum vor zbura avioanele spre Chișinau

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- Pina la sfirșitul anului 2017, la Moscova va avea loc o intilnire a Grupului interparlamentar de prietenie Republica Moldova - Federația Rusa cu participarea deputaților din Duma de Stat a Rusiei și ai Parlamentului Republicii Moldova. Acest lucru a fost anunțat de președintele țarii, Igor Dodon, in…