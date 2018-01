Inconstienti si disperati sa se imbogateasca, unii cumparatori de Bitcoin folosesc cardul de credit

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perchezitie domiciliara in comuna Tudor Vladimirescu din judetul Braila, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat un barbat de 50 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de furt calificat, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si acces ilegal…

- Acceptarea de catre presedintele Iohannis a unui nou premier PSD-ALDE a detensionat situatia negativa din piata valutara dar si marcarile de profit au permis leului sa se aprecieze comparativ cu euro. Cursul monedei unice a scazut de la 4,6573 la 4,6514 lei, dupa cresterea de marti la maximul istoric…

- Bitcoin e cea mai scumpa criptomoneda disponibila in prezent. Are in istoria sa scurta și un capitol in care prețul a fost manipulat ca sa creasca artificiala de la 150 de dolari la peste 1.000 de dolari.

- EximBank va asigura necesarul de finantare pentru derularea activitatii curente a Companiei Nationale Posta Romana, cel mai mare operator de servicii postale, in urma castigarii licitatiei organizata de societate, la finele anului trecut, pentru contractarea unui imprumut in valoare de 30 de milioane…

- O conferinta despre bitcoin, blockchain si oferte initiale de cryptomonede, care va incepe saptamana viitoare la Miami, in SUA, nu mai accepta plata biletelor de participare cu bitcoin, scrie Bitcoin.com.

- Site-ul Antena 3 folosea, practic, dispozitivele utilizatorilor pentru a face bani din criptomonede, fara a-i anunța, deși nu este clar daca decizia de a utiliza acest script aparține companiei care editeaza site-ul sau daca acesta a fost atacat de hackeri. Script-ul a rulat pentru circa 4 ore intre…

- Practic, singurele schimbari majore vizeaza in mod direct aplicațiile pe care taximetriștii le considera concurente. Principalul articol al hotararii luate de Consiliu scoate in afara legii aplicații ca Uber, Clever Taxi sau Taxify. “Pe teritoriul Municipiului București, serviciile de dispecerat sunt…

- In 2017 moneda virtuala bitcoin a inregistrat o crestere de 1.318%, dar nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor. Clasamentul este dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%.

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- Printre cresterile pe care le promite anul 2018, exista si una foarte volatila, aceea a bitcoin-ului. Specialistii speculeaza constant viitorul criptomonedelor, ceea ce determina fluctuatii bruste. Un antreprenor din sectorul criptomonedelor, Julian Hosp spune ca aceasta crestere inregistrata…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se situau la nivelul de 33,494 miliarde de euro la 31 decembrie 2017, in crestere cu 1,3% fata de noiembrie, dar in scadere cu 2,1% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, AGERPRES.…

- Multa lume vorbeste despre Bitcoin, dar putini detin asa ceva. Insa cum ar fi sa primesti salariul in monede virtuale? Ai accepta asa ceva? De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda. Potrivit BBC,…

- Bitcoin, cea mai populara moneda virtuala, s-a devalorizat cu 20- in acesta saptamana, fata de un nivel record de aproape 20.000 de dolari pe unitate atins duminica trecuta, dar sustinatorii acesteia resping avertismentele legate de volatilitate, afirmand ca reprezinta inceputul unui nou sistem monetar,…

- Pentru cumpararea monedelor Bitcoin, Ethereum si a altor criptovalute exista sisteme adaptate (Bitstamp, Kraken) care sunt adeseori prea complexe pentru investitorul obisnuit. Daca ar fi trebuit eu sa cumpar monede bitcoin, ethereum sau alta criptovaluta cu ajutorul acestor sisteme, cel mai probabil…

- Multiplele masuri de securitate folosite de Blockchain, tehnologia care sta la baza monedei virtuale, fac aproape imposibila accesarea a aproape un sfert din monedele Bitcoin generate, fiind deja celebru cazul unui galez care si-a aruncat harddisk-ul calculatorului folosit pentru minarea a 7.

- Soferii de taxi din Bucuresti vor fi obligati sa isi instaleze POS-uri si sa ofere optiunea platii cu cardul clientilor, in vreme ce solicitarile de bacsis vor fi strict interzise, potrivit unui proiect al Primariei Capitalei care va modifica actualul regulament de taximetrie. 248 240 0…

- CryptoCoin PRO estimeaza tranzactii de peste 20 de milioane de dolari pana la finalul acestui an, in toate tarile in care activeaza si, pentru anul viitor, isi propune o crestere de minimum cinci ori a sumelor tranzactionate. Compania a adaugat si plata cu cardul online, dar si tranzactionarea mai…

- Cityland, agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi, anunta o premiera pe piata imobiliara din Romania: posibilitatea de a incheia tranzactii si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale.

- Statele Uniunii Europene si legislatorii au aprobat vineri reglementari mai stricte pentru a preveni spalarea banilor si finantarea terorismului prin platformele de schimb pentru bitcoin si alte monede virtuale, se...

- 30 de familii din satul Ușurei, raionul Rașcani, raman blocate in case dupa fiecare ploaie. O portiune de drum de doi kilometri, care duce pana la traseul asfaltat din localitate, este acoperita cu noroi si nu are iluminat stradal.

- Coreea de Sud a interzis miercuri institutiilor sale financiare sa utilizeze monede virtuale precum bitcoin, o criptomoneda care se bucura de un succes deosebit in aceasta tara, informeaza AFP.

- In aceste zile febra bitcoin pare sa fi cuprins toata lumea. Zi de zi presa scrie despre noile recorduri atinse de moneda virtuala, iar oamenii cred ca investitiile in aceasta criptomoneda sunt o cale rapida spre bogatie. In SUA oamenii au inceput sa foloseasca cardurile de credit si sa contracteze…

- Ți-ai putea imagina o lume in care sa faci bani prin analize de sange și selfie-uri? Nici noi. Chiar și așa, ea exista deja. Guvernul, universitațile de cercetare, companiile private de software și companiile farmaceutice cumpara asemenea date pentru a dezvolta medicamente și produse impotriva imbatranirii.…

- Magazinele online sunt tot mai frecventate de romanii cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani, ponderea celor care au apelat la aceast tip de cumparaturi fiind in crestere de la an la an ( 35% in anul 2017 fata de 33,6%), indica ultimul studiu pe aceasta tema realizat de catre Institutul National de…

- Topul ministerelor in functie de salariul mediu net din 2018 Di­plo­matii, consulii, angajatii institutelor culturale din alte tari, precum si functionarii locali care lucreaza in acest minister au cele mai mari salarii medii din randul ministerelor. Cele mai mari salarii medii din ministere sunt…

- Valve a anunțat ca plata prin Bitcoin pe Steam nu mai este disponibila. Doua motive au fost oferite de Valve: taxele pentru tranzacții cerute de Bitcoin, de pana la 20$ per tranzacție, și volativitatea valutei, cu fluctuații de pana la 25% in doar cateva zile. Mai mult, daca se cerea…

- Se schimba buletinele romanilor. Iata care sunt noutațile Introducerea noului tip de carte de identitate a fost votata astazi de Senat in ședința, urmand sa intre acum in dezbaterea Camerei Deputaților. Conform proiectului, românii vor putea avea carți de identitate electronice, inclusiv…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o noua valoare record de peste 12.000 de dolari, in pofida semnelor de intrebare cu privire la valoarea sa reala si a avertismentelor cu privire la formarea unei bule speculative, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. În jurul…

- Fenomenul criptomonedelor a explodat in intreaga lume, iar valoarea lor continua sa creasca. Aceasta a atins nivelul record de 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor disponibile pe Coinmarketcap, fiind echivalenta cu capitalizarea cumulata a bancilor americane Goldman Sachs si Morgan Stanley. Nici…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea monedei virtuale 'Petro', bazata pe rezervele de petrol ale tarii, cu scopul de a lupta impotriva 'blocadei financiare' aplicate de SUA, transmite AFP, conform agerpres.ro. 'Anunt ca Venezuela va institui un nou sistem de criptomoneda,…

- Bitcoin a crescut cu peste 1.000 de dolari intr-o singura zi, depasind miercuri nivelul de 11.000 de dolari, iar singura explicatie a analistilor este ca moneda virtuala se afla intr-o bula speculativa, relateaza MarketWatch.

- Moneda virtuala Bitcoin a urcat pana la un maxim istoric de peste 10.000 de dolari miercuri pe mai multe burse specializate majore, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro.In aceasta dimineața, pe populara platfoma de tranzacționare BitStamp, un bitcoin se tranzacționa pentru 10.

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru legile Justitiei au preluat punctele de vedere si argumentele CSM si ale asociatiilor profesionale si au dat libertate Consiliului in ceea ce priveste numirile de magistrati, a declarat luni presedintele comisiei, Florin Iordache, informeaza agerpres.ro. …

- Bitcoin a trecut, luni, de 9.600 de dolari, doborand un nou record la doar cateva ore dupa ce, duminica, a depasit pragul de 9.400 de dolari, potrivit CNBC, citat de Mediafax.ro.Criptomoneda a ajuns la 9.

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- Schimbari majore in comerțul online, de Black Friday 2017. Ediția din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMAG și 1,1 milioane de produse comandate in valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea inițiala și…

- Un nou update de la PayU ne-a pus la dispozitie datele privind platile online cu ajutorul cardurilor bancare. De notat este ca asistam la o crestere spectaculoasa, care a depasit deja nivelul inregistrat pe intreaga zi de Black Friday in 2016.

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a facut un anunt care pune pe jar elevii de liceu din Romania. Conform acestuia, liceenii ar putea avea parte de o sesiune de Bacalaureat in decembrie sau februarie

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier si din cadrul sectiilor de politie rurala au acționat pe raza intregului judet pentru prevenirea și combaterea accidentelor de circulație, in special a celor produse pe fondul consumului de alcool.

- Promisiunea #Netliberare continua pentru utilizatorii serviciilor preplatite: YouTube nelimitat plus trafic de date gratuit in alte aplicatii de video streaming, la Cartela Telekom cu optiunea de 5 euro credit. Noile oferte la Cartela Telekom aduc utilizatorilor si mai multe beneficii de date: trafic…

- Cuprinși de panica, un barbat și o femeie au murit de atac de cord, a declarat presei locale purtatorul de cuvant al ministerului siguranței, Carlos Hidalgo. Seismul, inregistrat la ora 02.28 GMT luni (ora 04.48, ora Romaniei), a fost localizat la 16 kilometri sud-est de stațiunea turistica Jaco,…

- Iasul se avanseaza intr-un ritm nefiresc, iar acest lucru poate fi observat de orice om care il strabate. Dezvoltarea se face in salturi, un exemplu in acest sens fiind introducerea platii cu cardul la tonetele cu flori. In chioscurile de plastic vanzatorii ingheata, nu au strictul necesar (toalete,…

- Monedele virtuale si tehnologia blockchain pot revitaliza piata de freelancing, aceste servicii oferind tuturor partilor un mod sigur si transparent de a desfasura afaceri online - scrie presa internationala.

- Constantenii au la dispozitie, incepand cu luna noiembrie 2017, mai multe optiuni de plata a parcarii cu cardul. Astfel, pe langa optiunile deja existente de plata pentru 7 zile si 30 zile, soferii pot plati parcarea cu cardul pentru 1h, 3h si 8h. Cum se plateste parcarea cu cardul Plata parcarii se…

- Capitalizarea bitcoin a depasit 100 de miliarde de dolari si reprezinta peste jumatate din piata monedelor virtuale. La inceputul lunii octombrie valoarea aceastei monede virtuale a depasit pentru prima oara pragul de 5.000 de dolari.

- RAT Craiova iși va cumpara cinci autobuze second-hand prin credit bancar, deși reprezentanții primariei au declarat in ultimii ani ca vor doar autobuze noi, eventual electrice, pe fonduri europene. Consilierii locali au aprobat joi solicitarea RAT de a contracta un ...

- Cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la lansarea primului card bancar, Victoriabank in parteneriat cu Mastercard, lanseaza campania „Vacanța la Roma” pentru a-și bucura clienții cu premii promoționale.

- Moneda virtuala Bitcoin a atins vineri pragul de 6.150 de dolari. Cresterea vine dupa o perioada slaba pe care moneda virtuala a traversat-o in ultima luna, valoarea bitcoin cazand pana la 2,900 de dolari, pe 15 septembrie 2017, potrivit Business Insider. Dupa o crestere rapida in 2013,…

- O adolescenta de 16 ani, eleva in clasa a X-a la Liceul Tehnologic Henri Coanda” din Buzau, este data in urmarire generala dupa ce parinții au sesizat dispariția ei de la domiciliu in cursul zilei de sambata. Minora se numește [...] citește mai mult Post-ul Ați vazut-o? Polițiștii și rudele o cauta…