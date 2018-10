INCONȘTIENȚA unor părinți din Târgu-Jiu! Plimbă un căruț cu un BEBELUȘ pe lângă mașină! VIDEO

Inconștiența unor parinți din Gorj atinge cote maxime. Aceștia au aparut pe un site de socializare in timp ce iși plimbau copilul aflat in carucior, iar ei in mașina. Toata isprava este filmata chiar de catre mama micuțului, careia i se pare foarte amuzant momentul și nu unul periculos. Din filmuleț reiese ca cel mic este mai mult speriat decat amuzat de ceea ce i se intampla. Gestul inconștient s-ar fi putut transforma in unul tragic daca celui din mașina i-ar fi scapat caruțul din mana și acesta ar fi ajuns in fața unei mașini care ar fi putut veni din sens opus. Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

