- Fotbalistul echipei Dinamo, Ricardo Grigore, a fost chemat de selectionerul Mirel Radoi sa-l inlocuiasca pe Ionut Nedelcearu in lotul pentru Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, in cazul in care acesta nu va fi refacut pana la inceperea competitiei. Ricardo Grigore a efectuat marti…

- Echipa nationala de fotbal U21 a Belgiei si-a prezentat, miercuri, lotul pentru Campionatul European din Italia si San Marino, care se va desfasura in perioada 16 - 30 iunie 2019, informeaza Mediafax.Citește și: Haos la Dinamo: fanii au intrat peste oficiali la o conferința de presa; prezentarea…

- Selectionerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a comunicat public vineri, 17 mai, numele a 33 fotbalisti din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de fotbal pentru tineret gazduit de Italia si San Marino. Tricolorii vor debuta la turneul final pe 18 iunie, impotriva Croatiei, si fac…

- Selecționerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a comunicat public vineri, 17 mai, numele a 33 fotbaliști din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia și San Marino, anunța site-ul Federației Romane de Fotbal. Tricolorii fac parte dintr-o grupa cu Anglia, Franța…

- Selectionerul reprezentativei Under-21, Mirel Radoi, a anuntat vineri un lot largit de 33 de jucatori din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino,...

- Selecționerul reprezentativei U21, Mirel Radoi, a anunțat lista preliminara cu cei 33 de jucatori din care va alege 23 de fotbaliști pentru Campionatul European de tineret din Italia și San Marino. „Tricolorii" mici vor debuta la EURO 2019 pe 18 iunie, impotriva Croației, apoi vor mai evolua cu Anglia…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, ca nu se pune problema ca selectionerul echipei nationale U21 a Romaniei, Mirel Radoi, sa plece la Universitatea Craiova nici dupa Campionatul European din Italia si San Marino, informeaza Agerpres.Citește și: Este…

- Lorand Fulop, convocat de Mirel Radoi la nationala U21 a Romaniei, spune ca a avut discutii inclusiv cu oficialii de la Budapesta, dar, deocamdata, nu se gandeste la posibilitatea de a juca pentru Ungaria. Chiar daca ar debuta la nationala U21 Romaniei, Lorand Fulop ar putea juca apoi la nationala…