Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de copii cu varste intre 11 si 14 ani, insotiti de un profesor, din judetul Olt, au venit sa participe, de vineri, la festivitatile prilejuite de Ziua Nationala de la Alba Iulia, dar fara a avea cazare asigurata, motiv pentru care au innoptat in catedrala, unde, din cauza epuizarii, unui copil…

- Peste 20 de copii cu varste intre 11 si 14 ani, insotiti de un profesor, din judetul Olt, au venit sa participe, de vineri, la festivitatile prilejuite de Ziua Nationala de la Alba Iulia, dar fara a avea cazare asigurata, motiv pentru care au innoptat in catedrala, unde, din cauza epuizarii, unui…

- Un grup de 22 de copii cu un profesor, din judetul Olt, au fost gasiti de pompierii ISU Alba, sambata seara, 1 decembrie, in incinta Catedralei Incoronarii, unde intentionau sa doarma pentru ca nu aveau cazare. Grupul era in Alba Iulia din 30 noiembrie, iar unuia dintre copii i s-a facut rau si a fost…

- Dorința de a fi prezenți la Alba Iulia pentru Ziua Naționala a Romaniei i-a facut pe unii sa vina in oraș chiar și fara un loc de cazare. Din pacate nu toata lumea a reușit sa ajunga inapoi acasa, la timp. Așa s-a intamplat și cu un grup de 22 de elevi de gimnaziu din […]

- 17 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la Parada de la Arcul de Triumf, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). „La misiunea de la Arcul de Triumf, ISUBIF a intervenit pentru acordarea…

- Patru copii din Franta aflati in vizita in Romania au ajuns, duminica seara, la UPU SMURD Targu Mures dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, in localitatea Acatari, pe DN 13 E60. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures,…

- Trei tineri au fost transportati la spital vineri seara dupa ce au fost implicati intr un accident rutier iar masina in care se aflau a ramas suspendata in gardul unei gospodarii din comuna Curtisoara, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu,…

- Trei tineri au fost transportati la spital vineri seara dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier iar masina in care se aflau a ramas suspendata in gardul unei gospodarii din comuna Curtisoara, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu.…