Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 27 octombrie 2018, in jurul orei 00.10, politistii din Ocna Mures au fost solicitati sa intervina, pe o strada din oras, unde a avut loc un accident soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca un minor, in varsta de 16 ani, din Ocna Mures, in timp…

- Ieri, 22 octombrie 2018, in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe raza localitatii Popestii de Sus, comuna Vadu Motilor. Un tanar in varsta 17 ani, din comuna Vadu Motilor, in timp…

- La data de 7 octombrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta de 51 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul in cauza a fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice, in vederea stabilirii…

- Ieri, 23 septembrie 2018, in jurul orei 02.15, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un minor de 15 ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un moped, pe raza localitatii Sebesel, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fiind sub influenta…

- Politistii IPJ Constanta au depistat in trafic mai multi conducatori auto fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere valabil. Potrivit IPJ Constanta, la data de 23 septembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au depistat un barbat, in varsta…

- Luni noapte, la ora 02.50, politistii din Somcuta Mare au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza localitatii Remetea Chioarului. La volan a fost identificat un minor de 15 ani, din comuna, iar in calitate de pasager se afla un barbat de 38 de ani din Somcuta Mare, conform IPJ Maramures.…

- Azi-noapte, la ora 02.50, politistii din Somcuta Mare au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza localitatii Remetea Chioarului. La volan a fost identificat un minor de 15 ani, din comuna, iar in calitate de pasager se afla un barbat de 38 de ani din Somcuta Mare. Politistii au intocmit…

- In data de 05.09.2018, in jurul orei 08:15, politistii rutieri au oprit in trafic un autoturism care circula pe strada Republicii, din Petrila, fiind condus de un barbat de 49 de ani, din municipiul Petrosani. Barbatul aflat la volan a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat un rezultat…