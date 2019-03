Incompetenta agentilor guvernamentali, printre cauzele pentru care marii investitori ocolesc Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz si-a planificat investitii totale de 1,9 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de transport al gazelor, potrivit Planului de Dezvoltare pentru perioada 2018-2027, care va fi supus spre aprobare actionarilor in sedinta din 11 martie, potrivit agerpres.ro.Citește și: EXCLUSIV…

- Prețurile benzinei și motorinei, fara taxele incluse, au ajuns in Romania in prezent peste media Uniunii Europene și mai mari decat in 15 state ale uniunii, printre care Austria, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Bulgaria sau Ungaria, arata datele Comisiei Europene, conform Mediafax.Prețul…

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- Sute de schiori din zeci de țari vor participa la cele mai mari competiții de schi alpin. Este vorba despre FIS CUP Open 2019 (5-6 februarie) și FIS Children Trophy 2019 (19-20 februarie), curse inscrise in calendarul oficial al Federației Internaționale de Schi (FIS). Ambasadorii competitiei FIS Children…

- Potrivit rtbf.be, ”O Romanie corupta preia președinția Consiliului UE”. Citandu-l pe politologul ULB, Jean-Michel De Waele, sursa citata scrie ca ”exista motive serioase de ingrijorare” cu privire la preluarea președinției Consiliului UE de catre Romania. El adauga ca ”este pacat ca Europa…