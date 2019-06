Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Papei Francisc in Romania este una istorica si mult asteptata pentru mii de oameni, iar pentru buna desfasurare a evenimentului au fost implementate o serie de masuri drastice de securitate, pelerinilor recomandandu-se sa coopereze cu voluntarii si organizatorii. Comitetul Interministerial pentru…

- Activele grupului s-au cifrat la 79,7 miliarde lei, din care 75,9 miliarde lei sunt aferente bancii, iar creditele nete reprezinta 48,5% din active.Soldul creditelor Grupului Financiar BT a crescut cu 2,1% fata de decembrie 2018. Companiile din grup au acordat 5.200 de credite, in valoare…

- ROMANII AU TALENT 3 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. In momentul in care pașește pe cea mai urmarita scena din Romania, orice concurent viseaza sa ii cucereasca pe cei patru jurați exigenți: sa o emoționeze pe Andra, sa-l uimeasca pe Andi, sa il cucereasca pe Mihai cu eleganța sau sa…

- EXATLON ROMANIA 26 MARTIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE KANAL D. ituatie speciala in jocul de aventura de astazi. In cazul in care Faimosii vor castiga premiul, Andrei Botoaca nu va putea participa la excursie, drept pedeapsa pentru comportamentul pe care l-a avut in urma cu cateva zile. Andrei Botoaca…

- Motoarele de cautare si platformele de socializare opereaza zilnic modificari in modalitatea de functionare, modificari pe care de cele mai multe ori utilizatorii nu le observa. Facebook si Google sunt 2 dintre cele mai accesate platforme online in Romania, pentru cautarea de informatii, pentru cumparaturi…

- Autorul atacului la doua moschei din Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, a calatorit in Bulgaria, din 9 in 15 noiembrie 2018, a precizat procurorul general de la Sofia, Sotir Tatarov, citat de AFP. Autoritatile bulgare au deschis o ancheta pentru a stabili daca versiunea sa, conform…

- BestJobs anunța numirea lui Dan Puica in poziția de Chief Executive Officer, avand mandatul de a gestiona planurile de dezvoltare ale companiei și creșterea acesteia pe termen lung. Noul CEO este primul executiv care preia conducerea platformei de recrutare de la Calin Fusu, care a fondat BestJobs in…