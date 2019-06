Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a informa corespunzator parinții, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii vine cu urmatoarele precizari privind regimul de funcționare a gradinițelor de stat in perioada de vara:In conformitate cu prevederile Regulamentului-tip de organizare și funcționare a

- De la instituirea moratoriului pe procesul de optimizare a școlilor in octombrie 2017 și pana in prezent, nu a fost stopata activitatea nici a unei instituții de invațamant din țara. Este declaratia de presa facuta de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii.

- De la instituirea moratoriului pe procesul de optimizare a școlilor in octombrie 2017 și pana in prezent, nu a fost stopata activitatea nici a unei instituții de invațamant din țara. Cu o astfel precizare vine Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii (MECC), dupa ce mold-street.com a scris ca anul…

- [caption id="attachment_45739" align="alignleft" width="300"] Dezbaterea publica de la Frasinești din 22 mai[/caption] Gimnaziul din Frasinești e la un pas de a accepta studierea cursului opțional ”Educația pentru sanatate”. Despre acest lucru a vorbit, la Discuția publica din 22 mai, organizata in…

- Doar intr-un an, au plecat din Republica Moldova peste 3000 de doctori. Va imaginați? 3000 de doctori! In spitale raman, in majoritate, pensionarii și cei de varsta prepensionara. La ora actuala, se pare, nu exista nici o instituție medicala, unde sa nu fie posturi vacante. Doctorii ramași sunt supraincarcați.…

- Impresionant: In satul Costești va fi deschisa o tabara de arheologie pentru tineri / Satul Costești din raionul Ialoveni dispune de un patrimoniu arheologic bogat și variat. Pe lânga descoperirea așezarilor deschise și cimitirelor cu valoare istorica, cel mai valoros monument arheologic îl…

- Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii i-a oferit jucatorului de tenis, Radu Albot, care a reușit sa ajunga pe locul 46 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), o diploma de onoare și un premiu in valoare de 50 000 de mii de lei.

- Satul Costești din raionul Ialoveni a devenit oficial Capitala Tineretului 2019 / Scopul Programului "Capitala Tineretului" este asigurarea crearii oportunitaților de dezvoltare multilaterala a tinerilor în vederea participarii active a acestora în viața economica, sociala și culturala…