- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, 27 noiembrie, ca ar putea anula intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, prevazuta pentru finalul saptamanii in marja summitului G20 din Argentina. Motivul invocat este tocmai recenta confruntare maritima dintre Rusia și Ucraina. Trump a precizat,…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a denuntat luni o actiune 'ilegala' a Rusiei, dupa capturarea in acest weekend a trei nave ucrainene, subliniind ca acest comportament face 'imposibila' o 'relatie normala' intreb Washington si Moscova, informeaza AFP.'Asa cum a spus presedintele…

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa.Rusia 'va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si…

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa, in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters. Rusia incearca sa il convinga pe presedintele…

- Rusia ''va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si securitatii sale'', avertizeaza Ministerul de Externe al Rusiei intr-un comunicat. ''Politica Kievului, in coordonare cu Statele Unite si UE (...) incearca sa provoace un conflict cu Rusia'', sustine MAE rus,…

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Oficialul rus a precizat, insa, ca aspecte legate de desfasurarea acestei intalniri mai trebuie inca puse la punct cu Washingtonul. Summitul G20 este programat pentru intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, și se va desfașura in Argentina. Cei doi șefi de stat au o potențiala lista de subiecte…