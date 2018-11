Stiri pe aceeasi tema

- Rada Suprema de la Kiev a aprobat impunerea legii martiale, in baza decretului semnat de presedintele Petro Porosenko, dupa ce marina rusa a atacat si sechestrat trei nave militare ucrainene. Masura va fi aplicata in 10 regiuni, inclusiv in zonele invecinate cu Transnistria.

- Parlamentul de la Kiev a aprobat in unanimitate decretul de instaurare a legii marțiale pentru o perioada de 60 de zile, anunța site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.Anterior, președintele Petro Poroșenko a semnat decretul privind instaurarea legii marțiale. CITEȘTE ȘI: Analiza pe…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat luni un decret privind instaurarea legii martiale pentru 60 de zile, se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul presedintiei ucrainiene, relateaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune parlamentului de la Kiev sa instituie legea martiala dupa ce armata rusa a atacat si a arestat trei nave ale Fortelor navale ucrainene in Marea Neagra, relateaza Reuters. Seful statului ucrainean a precizat ca parlamentul ar putea…

- "Legea impotriva lenei", care prevede ca respingerea ofertei unui loc de munca atrage incetarea dreptului la ajutorul social a intrat in vigoare. Legea ii vizeaza si pe cei care lucreaza la negru, dar incaseaza si o forma de ajutor social. In Romania, mai mult de 25.000 de persoane beneficiaza de…

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a emis ordin comandanților Operațiunii Forțelor Combinate din Donbas sa deschida foc de raspuns cu toate armele din dotare pentru a salva viețile luptatorilor ucraineni. Președintele ucrainean a declarat acest lucru la o intalnire cu comandanții brigazilor Forțelor…

- Pensiile vor scadea doar pentru datoriile angajatorilor catre fondul de pensii care se vor acumula incepand cu 2021, arata Ministerul Muncii intr-o precizare trimisa ziarului Libertatea. Reamintim, Libertatea a anunțat ca doua milioane de salariați romani risca sa se trezeasca cu pensiile diminuate…

- Noua reglementare a asociațiilor de proprietari va intra in vigoare și vine cu noi reguli stricte pentru cei care locuiesc la bloc. Pentru administratorii de bloc, actul aduce cateva schimbari pe care le-am trecut azi in revista: posibilitatea de a lucra și ca persoana fizica autorizata (PFA), cu…