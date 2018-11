Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa.Rusia 'va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si…

- Cu ocazia unei reuniuni planificate cu mult inainte pentru luni la Berlin cu participarea reprezentantilor Rusiei si Ucrainei, Heiko Maas a afirmat ca Franta si Germania - doua state membre ale UE care mediaza conflictul din Donbas (estul Ucrainei) - ar putea sa 'depuna eforturi impreuna si, daca…

- "La cererea presedintelui (ucrainean Petro) Porosenko, secretarul general a acceptat sa convoace o reuniune extraordinara a Comisiei NATO-Ucraina la nivel de ambasadori, in aceasta dupa-amiaza la Bruxelles, pentru a examina situatia actuala", a anuntat NATO intr-un comunicat.De asemenea,…

- Conform unor surse diplomatice, preluate de AFP, Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci. Atat Rusia cat si Ucraina au solicitat reuniunea,…

- Rusia va trebui sa construiasca o 'centura defensiva' in apropiere de Soci in cazul aderarii Ucrainei si Georgiei la NATO, proiect ce va necesita resurse uriase din partea Moscovei, a declarat luni Andrei Kelin, seful Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe rus,…

- Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior preluat de Rusia, ca succesoare a URSS. Aflat in Nevada, in campanie pentru alegerile partiale pentru Congresul SUA, Trump a declarat presei, referitor la INF:…

- Ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin, a declarat ca Peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in martie 2014, a devenit o mare baza militara a Moscovei. Klimkin susține ca autoritatile de la Kiev au suspiciuni rezonabile cu privire la existenta unor arme nucleare sau cel putin a unor infrastructuri…

- Statele Unite si Uniunea Europeana au condamnat miercuri planurile de organizare de alegeri in teritoriile din estul Ucrainei controlate de separatistii pro-rusi, Donetk si Lugansk, considerand ca in spatele lor se afla de fapt initiativa Moscovei, relateaza AFP. Cele doua republici autoproclamate…