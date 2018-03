Stiri pe aceeasi tema

- Cateva persoane au fost ranite duminica la aeroportul din Dusseldorf in urma unor ciocniri intre manifestanti pro-kurzi, turci si politie, a anuntat politia federala germana, potrivit Agerpres. Politia a dispersat cu gaze lacrimogene o manifestatie a militantilor pro-kurzi, care protestau fata de interventia…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- Mii de cehi au manifestat luni seara la Praga si in circa zece alte orase pentru a protesta fata de numirea, vineri, la sefia comisiei parlamentare de control a politiei, a deputatului comunist Zdenek Ondracek, fost membru al fortelor de ordine pe timpul comunismului, transmite AFP. Aproximativ 7.000…

- Germania accepta un numar din ce in ce mai mare de solicitanti de azil din Turcia, potrivit unor cifre difuzate de Ministerul de Interne si citate de publicatii ale grupului german Funke Media Group, relateaza DPA.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul PSD: Liviu…

- Berlin este cel mai bun oras, din 110 analizate, in care millennialii pot trai. Canada este tara cu cele mai multe orase incluse in top 20 orase in care tinerii din generatia Y pot trai, munci si calatori, potrivit unui studiu recent. Bucurestiul se afla la coada listei, abia pe locul 98. 0 000…

- Comandantul politiei din Berlin a fost destituit dupa ce oficialitati locale au declarat ca si-au pierdut increderea in el in urma unei serii de erori si scandaluri, relateaza DPA. Klaus Kandt (57 de ani) a fost pensionat, potrivit unei declaratii a responsabilului pentru afaceri interne al capitalei…

- La 4 ani de la anteriorul album, “Emergence”, Grimus revine cu materialul “Unmanageable Species”, al patrulea din cariera si primul intergral in limba engleza. Compus si inregistrat in Germania, in august 2017, “Unmanageable Species” contine noua piese, produse de Jan Kerscher. “Unmanageable Species”…

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- 68, acesta este numarul edițiilor la care a ajuns Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Așadar, in Germania, pana la 25 februarie, cand va avea loc ceremonia de premiere pe secțiuni, filme de pe intreg mapamondul, in cautarea succesului și a recunoașterii din partea lumii celei de a șaptea…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- In ajunul unei vizite la Berlin, prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, a criticat implicit tari ca Germania si Belgia pentru cheltuielile militare reduse, apreciind ca se comporta ca niste "trisoare" in NATO, potrivit Rador, care citeaza La Libre. Liderul polonez si-a reiterat si opozitia la proiectul…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate. Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP. Merkel l-a primit la Berlin…

- S-a nascut in Germania dintr-o mama poloneza și un tata roman. Avea un certificat de naștere, dar nu și cetațenia germana. Deși s-a mutat in Romania cand era foarte mica, nu a reușit sa obțina nici aici cetațenie romana, din aceasta cauza neputand sa calatoreasca sau sa-și termine studiile. Emiterea…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor.…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- UPDATE Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca nord coreenii se folosesc de ambasada lor din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru ...

- Coco Schumann Quartet a obtinut succes pe plan international si a fost unul dintre primii artisti din Germania care a cantat pe scena la o chitara electrica.Nascut in 1924, intr-o familie formata dintr-un tata crestin, convertit mai tarziu la iudaism, si o mama evreica, Heinz Jakob Schumann…

- Tensiunile au escaladat duminica intr-un oras din sud-vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, a anuntat politia germana, citata de agentia DPA, transmite Agerpres.

- Politia germana a ordonat sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria, din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii sai occidentali, transmite AFP.Manifestatia,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Seful diplomatiei germane a anuntat joi ca a cerut NATO sa deschida discutii in cadrul Aliantei Nord-Atlantice in urma unei controversate interventii turce in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, relateaza AFP. ”I-am cerut secretarului general al NATO (Jens Stoltenberg) sa se discute, de asemenea,…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), poarta marti consultari interne privind formarea viitoarei coalitii guvernamentale la Berlin alaturi de Partidul Social-Democrat (SPD), dupa ce liderii celor trei formatiuni s-au intalnit luni seara, transmite…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au incercat sa opreasca…

- Curtea Constitutionala Federala din Germania a respins cererea de gratiere depusa de Oskar Groening, fost membru al SS, cunoscut drept 'contabilul de la Auschwitz', in varsta de 96 de ani, condamnat in 2015 la patru ani de inchisoare pentru 'complicitate' la omorarea a 300.000 de evrei, a anuntat miercuri…

- Europa franco-germana se va distanta de Flancul Estic. Optiunile dificile ale Europei Centrale Uniunea centrata pe Zona Euro se va distanta treptat de Flancul Estic al UE, din motive care tin de ambele parti, si va cauta strangerea relatiilor economice avantajoase cu China si Rusia, pe fondul delimitarii…

- Sustinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formatiunii, Martin Schulz, care încearca sa-i convinga pe social-democrati sa renunte la ezitari si sa se alature cancelarului conservator Angela Merkel într-un…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel - format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) - si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit…

- Purtatorul de cuvant al politiei din Brandenburg, Torsten Herbst, a declarat ca plicul si continutul sau gasite vineri sunt evaluate intr-un laborator legist din apropiere de Berlin si ca suspectul ori suspectii au domiciliul in zona capitalei germane. In luna decembrie, autoritatile germane au descoperit…

- Cancelarul Angela Merkel a promis vineri un 'nou start' al Europei dupa ce conservatorii si social-democratii germani au convenit sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Aproape 100 de persoane, cu sloganuri si bannere ostile trecerii raliului, s-au ciocnit cu politia, care a utilizat bombe cu piper si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa din apropierea soselei pe care urmau sa treaca pilotii.Sticle goale cu apa si scaune au fost aruncate in directia unui…

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- Un om a murit in conditii inca necunoscute in Tebourba, la sud de Tunis, unde au avut loc ciocniri luni noapte, a declarat marti Ministerul Sanatatii, in timp ce in multe orase tunisiene se desfasurau proteste. Zeci de persoane au fost arestate si cateva cladiri publice au fost deteriorate in timpul…

- De opt ani, cea mai mare economie germana se afla in expansiune, in paralel cu o scadere a somajului si o crestere a veniturilor fiscale. Intre timp, preturile de consum au consemnat un avans modest. Pentru tara supranumita candva bolnavul Europei, redresarea este impresionanta. Si totusi, acest…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Sase manifestanti au murit in confruntari cu fortele de ordine in timp ce incercau sa ia cu asalt un post de politie in Qahderijan. Un copil de 11 ani a fost ucis si tatal sau ranit de focuri de arma ale manifestantilor in Khomeinyshahr in timp ce cei doi treceau pe langa o adunare. De…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP. "Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- Netflix a comandat un al doilea sezon pentru serialul "Dark", primul show TV al companiei americane ce a fost realizat in Germania si turnat integral in limba germana, au anuntat miercuri reprezentantii companiei de productie Wiedermann & Berg, citati de DPA. Potrivit companiei Wiedermann…

- Compania de cercetare Mercer a publicat cel de-al 19 raport anual care masoara calitatea vieții pentru expați in marile orașe ale lumii, iar primul in clasament este pentru al 8-lea an consecutiv o capitala europeana, scrie The Independent. La realizarea clasamentului, cercetătorii de la Mercer…

- Mai multe evenimente de protest vizavi de modificarile aduse de PSD legilor justitiei si alte propuneri legislative au loc in aceasta seara in Bucuresti si alte mari orase ale tari. Mai mult, astazi in Piata Victoriei din Capitala 200 de protestatarii au realizat un flashmob pentru sustinerea Justitiei.…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament. ”Iesim duminica sa tragem un semnal de ...

