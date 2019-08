Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea incident de acest fel petrecut la trecerea cu bacul dintre malul tulcean al Dunarii si orasul Galati. Zona este extrem de aglomerata in sezonul cald (din cauza fluxului auto catre si dinspre Litoral si Delta Dunarii), cozile de masini intinzandu-se pe sute de metri, iar timpii de asteptare…

- Premierul Viorica Dancila, aflata sambata la Sulina impreuna cu vicepremierul Orlando Teodorovici și secretarul general al PSD, Mihai Fifor, s-a distrat jucand ping pong cu ministrul sau preferat și a facut o plimbare pe plaja, desculța, imbracata intr-un kimono lejer. Dancila se afla intr-un turneu…

- Evenimentul dramatic s-a petrecut sambata dupa-amiaza in localitatea Valea Marului, la o piscina privata la care accesul publicului este cu taxa. Copilul a fost scos din apa in stop respirator, dar a fost resuscitat la scurt timp si a fost dus, in stare precomatoasa, la Spitalul Pediatric de Urgenta…

- Politistii din orasul Galati cauta un barbat care a lovit un politist in civil, in timp ce aplana un conflict violent intr o benzinarie, scrie digi24.ro.Doi soferi, dintre care unul este taximetrist, se certau violent in statie, iar politistul aflat in afara serviciului s a legitimat si a incercat sa…

- Un barbat de 40 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a pierdut controlul directiei si a intrat cu masina intr-un sant de pe marginea drumului, lovind apoi un podet.

- Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi – Galati au inregistrat, la data de 26 mai 2019, un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, ca urmare a unui accident care a avut loc in zona statiei C.F.R. Sendreni. In urma verificarilor, politistii au constatat…

- Un galatean care a adormit intr-un autobuz a fost lovit si umilit de un tanar, incurajat de mai multi prieteni. Imaginile au ajuns in mediul online si au starnit revolta in toata tara.