Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii le recomanda celor aproximativ 50.000 de oameni așteptați sa participe duminica la sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului sa nu țina sursele de foc in apropierea materialelor inflamabile, avand in vedere ca imobilul nu deține autorizație de securitate la incendiu, scrie Mediafax.Recomandarile…

- Noi imagini din interiorul Catedralei Mantuirii Neamului, inainte de slujba de sfințire, care este programata pentru duminica dimineața. Sfințirea uriașei cladiri, aflata inca in construcție, va dura patru ore și jumatate, mii de credincioși fiind așteptați sa asiste la ceremonie. Totuși, pana duminica,…

- Sfintirea de duminica a Catedralei Mantuirii Neamului are loc pe raspunderea Patriarhiei, avand in vedere ca imobilul nu are autorizatie de securitate la incendiu, aceasta putand fi obtinuta doar in cazul cladirilor receptionate, a precizat Daniel Vasile, purtator de cuvant ...

- Sfintirea de duminica a Catedralei Mantuirii Neamului are loc pe raspunderea Patriarhiei, avand in vedere ca imobilul nu are autorizatie de securitate la incendiu, aceasta putand fi obtinuta doar in cazul cladirilor receptionate, a precizat Daniel Vasile, purtator de cuvant ISU Bucuresti-Ilfov.

- Legea interzice desfasurarea oricaror evenimente publice pe un santier deschis, asa cum este, in acest acest moment, Catedrala Mantuirii Neamului. „Este ilegala punerea in functiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost obtinuta…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) a confirmat, pentru Recorder, ca nu a dat aviz pentru sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, de duminica, 25 noiembrie, pentru ca nu exista un cadru legal in acest sens. „Este ilegala punerea in funcțiune a unei cladiri aflata in stadiu de executie, la…

- Avand in vedere numarul mare de persoane estimate sa participe la sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, aproximativ 30.000 de credincioși, Jandarmeria Capitalei va asigura ordinea si siguranta publica si va monitoriza buna desfasurare a ceremoniei religioase de duminica, 25 noiembrie. Pentru a realiza…

- Aproximativ 700 de autocare pline cu credinciosi vor ajunge in Bucuresti duminica, 25 noiembrie, pentru sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Drept urmare, Brigada Rutiera a Capitalei a decis sa restrictioneze circulatia pentru ca pelerinii sa poata ajunge la slujba de sfintire organizata la Catedrala…