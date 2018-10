Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Bautar a fost descoperit de politistii caraseni, in afara sectiei de votare din localitate, ca purta o arma si se afla sub influenta bauturilor alcoolice. „In jurul orei 10,40 s-a prezentat un barbat in fata sectiei din comuna Bautar, pentru a-si exercita dreptul la vot. Politistul…

- In contextul desfașurarii referendumului pentru revizuirea Constituției, la sediul MAI, purtatorul de cuvant comisar-șef Monica Dajbog a susținut o declarație de presa. “ Așa cum am anunțat dimineața, am revenit cu informații despre modul de desfașurare a referendumului. Menționez ca toate secțiile…

- Reprezentantii MAI spun ca un barbat din Caras Severin a incercat sa intre intr-o sectie de votare inarmat cu un pistol cu bile de cauciuc. In urma verificarilor, s-a constatat ca barbatul se afla si sub influenta bauturilor alcoolice, sens in care a fost sanctionat potrivit legii.

- Ministerul Afacerilor Interne anunța ca s-au inregistrat mai multe incidente de la deschiderea urnelor pana in prezent. Astfel, un barbat a acuzat ca nu a fost lasat sa voteze cu pașaportul, fiind deschis dosar penal. Un alt barbat a incercat sa intre, baut fiind, cu arma in secția de votare. Referitor…

- In contextul desfasurarii referendumului pentru revizuirea Constitutiei, la sediul MAI, purtatorul de cuvant comisar sef Monica Dajbog a sustinut o declaratie de presa.Aceasta a mentionat in debutul declaratiei ca toate sectiile de votare din tara s au deschis si procesul de vot se desfasoara in conditii…

- In contextul desfașurarii referendumului pentru revizuirea Constituției, la sediul MAI a avut loc prima declarație de presa a purtatorului de cuvant comisar-șef Monica Dajbog: “Pe parcursul celor doua zile ale referendumului, vom organiza mai multe declarații cu privire la misiunile structurilor MAI…

- Nu se poate vota de mai multe ori la referendum Fiecare cetatean cu drept de vot are voie sa voteze o singura data, chiar daca referendumul se desfasoara pe durata a doua zile, iar "fapta persoanei care voteaza de doua sau mai multe ori se pedepseste cu închisoarea", a atras atentia…

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la spital, impreuna cu sotia sa careia ar fi incercat sa-i dea foc. (Reduceri mari la jocuri PC) Medicii ieseni au declarat, joi, ca un barbat de 38 de ani, din localitatea Trifesti, si sotia sa, in varsta de 35 de ani, au fost […] The post Un…