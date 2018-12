Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 israelieni au fost arestati in urma unor proteste inspirate de Miscarea franceza "Vestelor Galbene", prin care condamna Guvernul pentru cresterea preturilor la electricitate, apa si mancare, relateaza site-ul publicatiei Haaretz si Times of Israel.

- Aproximativ 400 de persoane au fost arestate sambata la Bruxelles, in contextul extinderii in Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franta, politia facand uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa in capitala belgiana in confruntarile cu protestatarii, relateaza agentia DPA, conform agerpres.ro. …

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va organiza duminica, la Palatul Elysee, imediat dupa revenirea de la summitul G20 din Argentina, o reuniune pe tema protestelor violente de la Paris, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Zeci de persoane au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde, citeaza MediafaxMii de persoane au participat, sambata, la un…

- Zeci de persoane au fost retinute, vineri, in cursul protestelor violente desfasurate in capitala Belgiei, Bruxelles, fata de preturile la carburanti, fortele de ordine folosind tunuri de apa si gaze lacromogene, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Aproximativ 124.000 de persoane au participat sambata in Franta la 2.000 de adunari de protest fata de cresterea taxelor la carburanti, a anuntat la pranz ministrul de interne Christophe Castaner, transmite AFP. Mai multe incidente grave au avut loc in puncte de blocaj pe teritoriul tarii, a declarat…

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa prabusirea unei scari rulante la metroul din Roma, afirma surse din cadrul echipelor de interventie citate de presa italiana.Accidentul a avut loc marti seara in Statia de metrou "Repubblica" din Roma, scrie mediafax.ro.…