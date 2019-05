Incidente la mitingul PSD de la Galaţi. Autocarele social-democraţilor, blocate de protestatari culcaţi pe asfalt VIDEO Doua autocare cu membri PSD, care defluiau de la mitingul organizat pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati, au fost blocate, sambata, de protestatari. Primul autocar, in care se aflau aproximativ 50 de membri PSD a fost oprit chiar in apropierea Palatului de Justitie din Galati. Soferul a incercat sa-si continue deplasarea, dar protestatarii s-au culcat pe asfalt in fata lui, blocandu-i inaintarea. In cele din urma, soferul a dat inapoi si, insotit de strigatele si huiduielile protestatarilor, a reusit sa paraseasca artera principala si sa se deplaseze pe una… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua autocare cu membri PSD, care defluiau de la mitingul organizat pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati, au fost blocate, sambata, de protestatari.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT!Primul autocar,…

- Un grup de oameni care protestau la Galați fața de mitingul PSD din municipiu au blocat, dupa manifestație, autocarele in care se aflau susținatori ai partidului, veniți special pentru miting. In paralel cu mitingul PSD de la Galați a avut loc și o contra-manifestație, pe modelul celei din Iași, de…

- Susținatori ai PSD care s-au adunat, sambata, in fața Casei de Cultura a Sindicatelor din Galați, unde urmeaza sa se desfașoare un miting al social-democraților, sunt huiduiti de 100 de protestatari, stranși in fața Palatului de Justiție. Protestatarii arunca hartie igienica spre susținatori.Citește…

- Liberalii organizeaza, sambata, la doua zile dupa marele miting al PSD, o actiune de campanie, la care a fost invitat si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului iese, astfel, in prima actiune electorala pentru promovarea referendumului pe Justitie, care va avea loc in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare,…

- Marți va fi inaugurat echipajul de prim ajutor al SMURD, in cadrul Garzii de Intervenție Tismana. Ceremonia va avea loc la ora 11.00, in fața Casei de Cultura din centrul orașului Tismana. Garda de Interventie Tismana este o subunitate componenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj. „Ceremonia…

- Se pare ca politistul a fost luat pe capota dupa ce soferul a refuzat sa se legitimeze. In urma incidentului, agentul de politie a folosit armamentul din dotare. Totul a pornit de la soferul care stationa neregulamentar in zona Casei de Cultura a Sindicatelor. Politistul, in urma impactului a acuzat…

- Viitori absolvenți de gimnaziu au ocazia sa afle despre oferta educaționala a liceelor din Buzau, pentru urmatorul an școlar. Aceștia au posbilitatea sa studieze profilurile liceelor sau ale școlilor profesionale pentru a lua o decizia cat mai bune in privința alegerii liceului la care vor sa invețe.…

- Doar cațiva lugojeni au raspuns apelului lansat, pe o rețea de socializare, de președintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, și au ieșit, duminica seara, in strada, pentru a contesta prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului pe Justiție. La protestul care a avut loc pe platoul Casei de Cultura…