- Confruntarea de sambata seara de pe „Arena Nationala“ s-a incheiat cu scene regretabile si, spre lauda lor, cei de la Jandarmerie au luat masuri pentru ca derbedeii care au provocat incidentele sa nu mai fie vazuti pe stadioane.

- Jandarmeria anunta ca, in urma meciului FCSB – Dinamo, au fost aplicate sanctiuni in valoare totala de 16.550 de lei si zece persoane au fost interzise pe stadioane, pentru o perioada intre sase luni si un an. Clubul FCSB si firma de paza au fosta amendate cu cate 5.000 de lei, iar sase persoane s-au…

- Incidente grave la finalul meciului FCSB si FC Dinamo, disputat pe Arena Nationala. Fanii celor doua echipe s-au batut pe teren si a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru evacuarea suporterilor. Dupa incident, sase suporteri au primit interdictie sa mai participe la partide de fotbal pe o perioada…

- Ioan Andone (59 de ani), fostul mare jucator al celor de la Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB de sambata. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport „Falcosul” a analizat loturile…

- Derby-ul FCSB-Dinamo de maine seara de pe Arena Naționala va bifa și un moment unic in istoria de peste 100 de ani ai competiției. Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au batut palma cu artistul Ștefan Stan, caștigatorul primei ediții de Vocea Romaniei, iar campionatul intern va avea pentru prima…

- Bogdan Lobonț susține ca meciul de sambata dintre FCSB și Dinamo nu mai poate fi considerat derby. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala. Meciul va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. „Tinand cont de locul pe care…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida cu FCSB, de sambata, reprezinta un derby pentru el, dar nu simte o presiune suplimentara comparativ cu alte meciuri. "Nu simt nimic, e un meci important pentru noi si atat. Avem nevoie de cele trei puncte,…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul cu FCSB de sambata și lanseaza sageți dure la adresa suporterilor roș-albaștrilor. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala. Meciul va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport,…