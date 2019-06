Stiri pe aceeasi tema

- Braț la braț. Romania și Franța merg impreuna in semifinalele Campionatului European de Tineret, dupa un așteptat rezultat de egalitate, 0-0. A fost un meci lipsit de faze de poarta, in care echipa din Hexagon aproape ca nu i-a produs deloc emoții goalkeeper-ului Radu. Un vis ce parea intangibil, a…

- Romania a remizat, 0-0, in ultimul meci din grupa cu Franța și s-a calificat, de pe prima poziție, in semifinalele Campionatului European de Tineret!Tricolorii vor juca impotriva Germaniei pentru meciul cu trofeul pe masa. Pe langa calificarea in semifinale, tricolorii și-au asigurat și prezenta…

- „Tricolorii" U21 ne-au facut deja mandri la acest Campionat European din Italia și San Marino, dupa doua meciuri senzaționale contra Croației U21 (4-1), respectiv Angliei U21 (4-2). Pentru a-i rasplati pe masura pe jucatorii lui Mirel Radoi, trebuie sa știm cum sa ne bucuram alaturi de ei la finalul…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source