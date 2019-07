Stiri pe aceeasi tema

- Un discurs al presedintelui american Donald Trump a fost perturbat marti, in Virginia, si boicotat de catre alesii de culoare din acest stat, pe fondul acuzatiilor de rasism care i se aduc sefului statului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Trump se exprima cu ocazia marcarii a 400 de ani de…

- Sigiliul modificat a fost proiectat pe un ecran alb, in spatele sefului statului, in timpul unei interventii, marti, in fata unor studenti de la organizatia Turning Point USA, al carei obiectiv este sa-i uneasca pe tinerii conservatori.

- Clipe rușinoase pentru președintele american, Donald Trump, in timpul unui discurs in fața unor tineri activiști la Washington. In spatele tribunei la care se alfa liderul american a fost proiectat un sigiliu prezidențial modificat.

- Larry, motanul care locuieste la Downing Street Nr. 10 din Londra - resedinta oficiala a prim-ministrilor britanici - a provocat "probleme de securitate" marti dimineata in timpul vizitei de stat a presedintelui american Donald Trump in Marea Britanie, informeaza globalnews.ca. Motanul Larry, care detine…

- Un judecator federal american a blocat temporar vineri decizia presedintelui Donald Trump de a folosi fondurile Departamentului Apararii pentru a finanta zidul pe care doreste sa-l construiasca la frontiera cu Mexicul, informeaza sambata France Presse. Decizia a fost luata de Haywood William,…