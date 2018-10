Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al unui birou electoral din Bucuresti a sesizat ca o persoana ar fi luat de pe masa peste 80 buletine de vot si ar fi incercat sa fuga cu ele. A fost prinsa si i s a intocmit dosar penal pentru furt, scrie Digi24. Intr o localitate din Dolj, politistii au fost sesizati de un barbat ca o angajata…

- Barbatul in varsta de 27 de ani a fost depistat, in urma unei operatiuni mai ample, de catre politistii Biroului Investigatii Criminale Tecuci. A fost retinut, iar judecatorii romani au confirmat vineri mandatul international si au dispus extradarea.

- Dupa primariile din Sannicolau Mare si Lugoj, care au anulat jumatate dintre semnaturile adunate de USR in cadrul campaniei „Fara penali”, primarul comunei Comlosu Mare a anulat intreg dosarul cu semnaturi.

- Un roman care a intrat in vizorul autoritatilor, dupa ce si-a facut de cap in Italia, a fost prins in Timis. Oamenii legii l-au depistat pe barbatul de 45 de ani in apropiere de Timisoara, in Dudestii Noi. Politistii au descoperit, in urma cu doua zile, ca pe numele barbatului exista un mandat european…

- In noaptea de luni spre marți, in jurul orei 00:44, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Oradea au depistat in trafic un tanar de 18 ani, din Oradea, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 166 de km/h, inregistrata radar, in zona de limitare a vitezei de deplasare…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat un cetatean moldovean care a prezentat la control un permis de conducere fals, intrucat cel obtinut legal ii fusese retras. In data de 12 august, in jurul orei 07.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești - Post Poliție Comunal Gilau au identificat un barbat, în vârsta de 41 de ani, din județul Maramureș, banuit de comiterea unui furt din locuința. “La data de 10 august a.c., în jurul orei 19:00, cel în cauza…

- Polițiștii suceveni au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat din orașul Siret care a fost prins la volanul unei mașini avand o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost oprit in trafic pe str. Alexandru cel Bun din orașul Siret. Șoferul a fost condus la spital, unde,…