- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- O femeie insarcinata pe cale sa nasca, din localitatea constanțeana Calugareni, a fost preluata de o șenilata in condițiile in care drumul era inchis circulației din cauza Codului Portocaliu de viscol și ger. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea, apelul la 112…

- O senilata de la ISU Galati a preluat o femeie insacinata in aproximativ 35 36 saptamani din localitatea Calugareni, judetul Constanta. Gravida este asteptata de un echipaj de medici in satul Galbiori. ...

- Autoșenilata venita in sprijin de la ISU Sibiu, incadrata cu personal de la ISU Sibiu și Detașamentul Caracal, a desfașurat luni doua misiuni de salvare a unor persoane ramase inzapezite la circa 5-6 km de Caracal spre Cezieni. In total ...

- Un adolescent de 17 ani, din Braila, banuit ca anul trecut, purtand o cagula si avand asupra sa un pistol de jucarie, a furat dintr-un magazin de bijuterii din Galati o cutie cu mostre, a fost identificat de catre politisti, el fiind in arest preventiv pentru o alta fapta. Polițiștii din Galati, cu…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfașurat, vineri, 23 februarie 2017, 7 percheziții pe raza județului Olt (Caracal, Piatra Olt, Farcașele și Redea), la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi savarșit ...

- Un copil de aproximativ doi ani a murit, iar tatal si bunica sa au fost grav raniti in urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii au fost solicitati…

- Programul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, pe 28 februarie In conformitate cu prevederile articolului 4 din Regulamentul de organizare a barajului de promovare in Liga 3, editia 2018-2019, Departamentul Competitii al FRF anunta ca tragerea la sorti pentru stabilirea jocurilor de baraj…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Procurori DIICOT, impreuna cu polițiști de la Crima Organizata, au destructurat un grup infracțional organizat specializat in falsul de moneda. Membrii gruparii sunt banuiți ca au acționat inclusiv pe raza județului Vrancea. Suspecții sunt banuiți ca au cumparat bunuri puse la vanzare…

- DSVSA Olt a derulat, joi, 15 februarie 2018, mai multe controale in piețe din Slatina și Caracal, verificand comercianții de produse non-animale pentru a stabili in ce condiții se pastreaza și comercializeaza produsele, dar și daca firmele pot prezenta certificat ...

- Cea mai marte unitate spitaliceasca din Dobrogea, Spitalul Clinic Județean de Urgența “Sf. Apostol Andrei” Constanța, a avut, anul trecut, 55.560 de pacienți externați. Urgența spitalului a inregistrat 133.000 de pacienți fiecare medic din UPU consultand peste 3900 de pacienți.

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN. …

- Autocamionul in care se aflau cei doi barbati a derapat si a ajuns pe camp, unde a lovit un copac. Dupa accident, pasagerul a ramas incarcerat si pentru a fi scos a fost necesara interventia unor echipaje ISU cu autospeciala de descarcerari grele. "Pompierii de la descarcerare au indepartat…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Cinci barbați au fost depistați, duminica, de jandarmi in timp ce comercializau ilegal trecatorilor pește proaspat din specia caras in Caracal, Slatina și in localitatea Grojdibodu (Olt), in cadrul unei actiuni de combatere a incalcarii legilor privind regimul piscicol. Cantitatea ...

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Peste 3.000 pompieri cu 2.100 utilaje grele sunt pregatiți sa intervina in sprijinul populației și autoritaților locale din județele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. In contextul emiterii de catre Administrația Naționala de Meteorologie a avertizarilor Cod portocaliu și Cod galben…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD din tara sunt de partea liderului partidului: Prahova, Olt,…

- Dupa ce, in urma cu doua ierni, morga de la Corabia s-a inchis temporar, medicii refuzand sa mai faca autopsii din cauza frigului, in acelasi loc a refulat canalizarea. Conditii la fel de proaste sunt si la Caracal, un alt oras din Olt.

- Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru promovarea calitatii invatamantului romanesc, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a conferit…

- Unsprezece judete - Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui - se afla luni dimineata sub atentionare cod galben de ceata. Se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit meteorologilor,…

- Avalansa a surprins un grup format din 15 persoane, pe un versant al masivului. Salvamontul lansase o avertizare de avalansa inca de ieri dupa amiaza. Cei doi turisti surprinsi de avalansa sambata in muntii Fagaras sunt constienti, urmand a fi preluati pe rand de un elicopter SMURD de la Targu…

- In accident au fost implicate doua autoturisme, o Dacia Papuc in care se afla un barbat de 72 de ani, și o alta mașina in care se aflau patru persoane cu varste cuprinse intre 17 și 23 de ani.La fața locului au intervenit pompierii din cadrul SMURD Caracal și SMURD Vișina și doua echipaje…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca, in jurul orei 00.05, echipajul SMURD Osica a intervenit in comuna Osica de Jos, de unde a preluat o adolescenta in varsta de 14 ani, constienta, cu o plaga de circa trei centimetri in zona mandibulei, in urma exploziei…

- In cele doua municipii ale judetului Olt cetatenii care nu si-au facut alte planuri sunt invitati in centru la spectacolele organizate de municipalitate. Artisti cunoscuti vor intretine atmosfera.

- Fostul impresar al cantareței Alexandra Stan este departe de imaginea de dur cu care s-a ales in urma teribilului scandal in care a fost implicat cu vedeta. Acesta a fost surprins intr-o ipostaza inedita in preajma sarbatorilor de iarna. Au trecut patru ani de cand Alexandra Stan a aparut, plina de…

- In ultima zi a anului, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt vor asigura ordinea și liniștea publica la manifestarile cu public numeros ocazionate de petrecerea in aer liber a Revelionului, in municipiile Slatina și Caracal, cat și in localitațile Corabia ...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Patru persoane, au fost ranite sambata, pe Drumul National 1, intre Cristian si Saliste, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, potrivit politiei. Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost…

- Incepand de joi, 21 decembrie a.c., Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu are in dotare o autospeciala destinata interventiei și salvarii la inaltime. Read More...

- Deputatul Florin Iordache a declarat marti ca modificarile care se aduc legilor Justitiei nu afecteaza independenta si nu ingradesc lupta impotriva coruptiei, motiv pentru care protestele magistratilor sunt nejustificate. "Am spus ca vom face o dezbatere transparenta si din mediul juridic…

- Modificarea legilor justitiei, dar si schimbarile Codurilor penale i-au scos pe magistrați in strada. Luni seara, pe treptele Curtii de Apel, are loc un protest in tacere la care participa aproximativ 500 de magistrati din Capitala. Proteste similare ale magistratilor au avut loc in cursul zilei si…

- Brandul italian Motivi vrea sa se extinda pe plan local si este in cautare de parteneri care sa extinda brandul in sapte orase din Romania printre care si Bucuresti, Baia Mare, Satu Mare, Sibiu sau Galati.

- La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 17 perchezitii domiciliare in județele Galați, Braila și Tulcea, la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat și…

- Purtatorul de cuvant al ISU Olt, plutonierul major Alin Basasteanu, a declarat ca femeia a fost observata de un barbat, in Olt, intre podul rutier si zona de plaja. „Femeia a fost scoasa la mal de un barbat care se afla in zona, la alergat. La fata locului s-au deplasat o autospeciala…

- O tanara cazuta in raul Olt a fost salvata de la inec de un barbat care alerga in zona. ”Avea deja pozitia mortului” O tanara de 18 ani a fost salvata, sambata-dimineata, din apele raului Olt, la Slatina, de un barbat care alerga pe malul raului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Politisti de investigare a criminalitații economice din Prahova au efectuat, in aceasta dimineața, 52 de perchezitii a sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice. 40 de persoane au fost conduse la audieri. La data de 07 decembrie…

- La data de 7 decembrie, politisti Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 52 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Iasi, Galati, Alba, Buzau si Dambovita.…

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost gasit spanzurat marti dimineata, in padurea Strehareti din municipiul Slatina, cei care au observat corpul adolescentului fiind politistii locali care patruleaza in zona pentru a preveni furtul de lemne, a informat sefului Politiei Locale, Adrian Pop. Potrivit…

- CFR Calatori a anutat ca programeaza suplimentarea trenurilor, in contextul unui trafic crescut prilejuit de Minivacanța de Ziua Naționala a Romaniei, pe rutele la care se inregistreaza cele mai mari solicitari, in funcție de disponibilitați. Fața de graficele zilnice de circulație, in aceasta perioada sunt suplimentate trenurile catre destinații precum: Drobeta…

- O femeie in varsta de 32 de ani, din Caracal, acuzata de autoritatile judiciare din Italia de trafic de persoane si proxenetism, a fost retinuta de politistii din judetul Olt care au pus in executare un mandat european de arestare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…