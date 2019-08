Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate in cladirile oficiale sa fie coborate in berna pana pe 8 august, in semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au indoliat SUA in mai putin de 24 de ore, a anuntat Casa Alba duminica, transmite AFP.…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca relatarile privind capturarea unor spioni CIA de catre forțele iraniene reprezinta miciuni și propaganda a unui "regim religios in cadere", anunța MEDIAFAX.Citește și: Atac dur la adresa lui Rareș Bogdan…

- Mass-media franceza declara ca stejarul oferit cadou de catre Macron președintelui SUA și plantat la Casa Alba ca simbol al unei prietenii posbilie dintre cei doi – a murit. Președintele american Donald Trump și președintele francez Emmanuel Macron au plantat un stejar la Casa Alba, alaturi de Melania…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca a decis sa nu se intalneasca cu liderul opozitiei Jeremy Corbyn in timpul vizitei sale la Londra, catalogandu-l pe acesta drept o "forta negativa", relateaza AGERPRES.Corbyn a luat cuvantul la un miting anti-Trump in timp ce liderul american…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si prima doamna Melania Trump se intalnesc cu Regina Elisabeta in prima zi a vizitei de stat in Marea Britanie, conform BBC.Trump si sotia sa se afla la Palatul Buckingham pentru un pranz privat. Cei doi au calatorit in Marea Britanie la bordul Air Force…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, s-a declarat dezamagit de criza politica din Israel, catalogandu-l pe premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu drept "un tip extraordinar", informeaza cotidianul The Jerusalem Post, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan, precizare de ultima…