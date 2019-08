Incidente armate în SUA: Donald Trump, mesaj La sase zile dupa doua incidente armate sangeroase, care au indoliat inca o data SUA, la El Paso, in Texas, si la Dayton, in Ohio, presedintele american a cerut ca 'persoanele bolnave si deranjate mintal' sa nu aiba acces la arme. 'Am vorbit, de asemenea, cu NRA si cu altii pentru ca opiniile lor sa fie pe deplin reprezentate si respectate', a afirmat Donald Trump intr-un mesaj pe Twitter, la o zi dupa ce National Rifle Association si-a exprimat opozitia - intr-un comunicat - fata de inasprirea legilor privind armele individuale. Wayne LaPierre, seful NRA - organizatia care a contribuit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

