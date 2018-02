Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din comuna olteana Ganeasa au ajuns la spital pline de sage, dupa ce au fost agresate, in mijlocul drumului, de doi indivizi. Printre victime se numara și o femeie in varsta de 52 ani. Poliția a deschis o ancheta pentru a stabili identitatea agresorilor, precum și imprejurarile incidentului…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Incidentul a avut loc luni în jurul orei 12:45 pe strada Pepineriei, în fata Liceului Tehnologic „Somes” Dej. Din primele informatii, baiatul de 18 ani ar fi trimis mesaje de amenintare catre doua eleve ale liceului, care si-au înstiintat prietenii, doi baieti de 16…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in…

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- Scriitoarea și fosta deținuta politica Aspazia Oțel-Petrescu a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 94 de ani. Istoricul Flori Balanescu a postat, pe Facebook, o serie de pasaje sugestive dintr-un teribil interviu oferit de scriitoare, cu prilejul elaborarii unui studiu despre drama femeilor…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Persoana vatamata a mentionat ca a retinut fizionomia persoanei care i a retras fraudulos banii, iar ulterior, plimbandu se prin cartier, a observat un barbat ale carui trasaturi semanau foarte mult cu cel care aparea in inregistrarile video prezentate de politisti. Acesta l a verificat pe Facebook,…

- Conducatorul unui autoturism nu a oprit la semnalele politistilor rutieri din Mehedinți, acesta fiind prins intr-o parcare din Drobeta Turnu Severin. Oamenii legii și-au chemat intariri și au aflat, in urma verificarilor, ca barbatul de aproximativ 50 de ani nu avea permis de conducere.…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- Accidentul a avut loc astazi, in jurul pranzului, langa Sannicolau Mare, mai exact pe DJ682 la ieșirea din localitatea Saravale catre Sanpetru. Doua autoturisme in care se aflau patru persoane s-au ciocnit frontal. La fața locului au ajuns pompieri, polițisti si medici care au acordat primul ajutor…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…

- Caz revoltator la un local din Alba, unde 19 persoane au petrecut seara de Revelion. Mai multe persoane au fost transportate de urgența la spital, prezentand toxiinfecție alimentara, potrivit Agerpres. Doi angajați prezentau pe maini, blatul de feliat mezeluri, cuțit pentru feliat și in trei produse,…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, scrie digi24.ro.

- Un seism cu magnitudinea ML 4.8, a avut pe Coasta de Vest a Anatolyei, la 17 kilometri adancime, la 07.13 Ora Romaniei.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul, reevaluat, la 4.7 grade, a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N ; 26.73 E, la 40 km NV de zmir pop: 2,501,000 local time:…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Un polițist din județul Arad a fost atacat cu o maceta, duminica dimineața, in fața unui club de doi indivizi. Polițistul era in timpul sau liber. Potrivit Antena 3, polițistul a fost dus la spital cu rani grave. Polițistul este angajat la postul de poliție din Vladimirescu. Barbatul de 32 de ani se…

- Potrivit Romania TV, un accident grav s-a produs, sambata, pe DN 1 in stațiunea Sinaia. Potrivit primelor informații, doua mașini s-au ciocnit violent. Opt persoane au fost transportate la spital, printre ele fiind și o femeie insarcinata. Traficul a fost deviat Circulația rutieriera…

- La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de poliție dar și o ambulanța, care l-a preluat pe barbat și l-a transportat la Spitalul Municipal Dej. Deoarece ranile suferite au fost extrem de grave, dupa ce a primit ingrijiri la Dej a fost transferat la un spital din Cluj-Napoca.…

- Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe Drumul National 7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU Hunedoara, sapte persoane au fost ranite, intre ...

- Un grav accident s-a produs in Petrosani. Sunt sase victime, iar printre raniti sunt si doi copii de 4 ani. Doua masini s-au ciocnit violent pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind...

- Doua accidente rutiere s-au inregistrat miercuri dimineața, unul in municipiul Suceava, in zona Balada, și unul la Șcheia. Primul apel la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava a fost la ora 6.30. Doua autoturisme au intrat in coliziune, la Șcheia. Echipajele medicale ...

- Fostul Ministru al Afacerilor Interne, Alexei Roibu a fost implicat astazi intr-un accident rutier in sectorul Botanica al Capitalei si a avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma impactului o masina a fost facuta zob, iar automobilul fostului ministru a fost grav avariata.

- Ghetusul face victime. 30 de persoane au ajuns in ultimele doua zile la spital cu traumatisme dupa ce au cazut in strada. Informatia a fost prezentata de catre seful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Municipiului Chisinau, Mihai Moldovanu.

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineata, pe A1 Bucuresti-Pitesti, sensul spre Capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir si doua masini, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In total, in accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate la spital.

- Dupa ce a fost plecata o perioada in Anglia, impreuna cu iubitul ei, Sandra Smaranda, cunoscuta drept ”blonda lui Tuncay”, s-a intors in tara. Recent, tanara a postat pe pagina sa de Facebook un filmulet, in care apare alaturi de un barbat si este intr-o ipostaza nemaivazuta pana acum.

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- Caz socant in Germania. O cladire in care stateau romani si moldoveni a fost incendiata intentionat. Totul s-a intamplat intr-un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani. Imobilul a ars noaptea trecuta.

- Caz șocant într-o localitate germana situata la 20 de km de Dortmund. O mașina și un imobil în care locuiau 33 de români și opt moldoveni au fost incendiate, în noaptea de joi spre vineri. Dintre cele 41 de persoane din cladire, 31 de persoane au ajuns la spital intoxicate…

- Viorel Lis a ajuns din nou la spital. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care le-a impartașit fanilor cum și-a petrecut ziua de azi. Viorel Lis a fost operat in urma cu doar cateva zile , iar acum a mers din nou la spital. Din fericire, de data asta, nu…

- Sase persoane printre care un baiețel de șase ani au ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au ciocnit frontal. Totul s-a intimplat ieri seara in regiunea satului Pelivan, raionul Orhei. Potrivit poliției, un automobil de model Mercedes Sprinter la volanul caruia se afla un barbat in virsta de 49 de…

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși lovea cu pumnii iubita insarcinata, dupa ce femeia l-a confruntat pe acesta și pe amanta lui in plina strada. Terence Pakkirie a avut un acces de furie atunci cand iubita lui l-a acuzat ca are o aventura și ca nu este capabil sa-și intrețina copilul inca nenascut.…

- Un numar de 17 persoane au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare, in urma accidentului care s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Maramures, fiind implicate un autobuz si un autocamion. Doua dintre persoane sunt in stare mai grava, dar constiente.Potrivit reprezentantilor…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Hunedoara, este complet blocat, miercuri, dupa ce un autocar cu 18 pasageri, un autoturism si un trailer s-au ciocnit in localitatea Vetel. Doua persoane din autoturism au fost ranite si au fost trnsportate la spital, pasagerii autocarului neavand…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, pe DN 66, in apropiere de Petroșani. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului acoperit de polei, a ajuns pe contrasens și a intrat frontal un microbuz care venea din sens opus. In urma impactului, o femeie din microbuz a…

- Trei persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe DN64, la Ramnicu Valcea, in zona Raureni, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. In accident au fost implicate trei autoturisme…

- O familie din Noua Zeelanda a ajuns, in stare grava, la spital, dupa ce ar fi mancat carnea unui porc mistreț. Shibu Kochummen, soția sa Subi Babu și mama acestuia, Alekutty Daniel, au leșinat, dupa ce au consumat carnea animalului, au scris prietenii de familie pe Facebook, potrivit BBC News. Starea…

- Doua accidente au avut loc, vineri dimineața, pe DN 1, aproape de granița dintre județele Prahova și Ilfov. Cel mai grav, cu cinci persoane ranite, inclusiv un copil, s-a petrecut in jurul orei 7.30, la Ciolpani.

- Un grav accident de circulație, soldat cu trei victime, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 21:10, pe strada Bistriței din Dej. Potrivit martorilor, conducatorul unui autoturism marca Ford Focus, inmatriculat in județul Cluj, in timp ce se deplasa dinspre Dej spre Beclean, ajuns pe strada Bistriței,…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin.Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane din…

- Intervenție dramatica a trecatorilor, pe malul Arieșului, în Turda. Un tânar de 20 de ani a fost împiedicat sa își îi ia viața, dupa ce oamenii au tabarât pe el, în mijlocul strazii.

- Zeci de mii de oameni au ieșit in strada, in toata țara, pentru a protesta impotriva Guvernului Tudose. Printre manifestanți s-a numarat și actrița Oana Pellea, care a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook: 'Nu a venit niciodata nimeni la noi in strada sa ne intrebe ce doleante avem.',…

- La Slatina protestul anunțat pe Facebook a adunat doar cinci persoane. Doi tineri ingineri au așteptat o ora ca alte trei persoane sa li se alature. Și-au spus naduful, suparați ca oamenii doar se vaita, dar nu sunt dispuși sa ...