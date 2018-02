Incident violent în plină stradă. Trei persoane au ajuns la spital după ce au fost bătute de doi bărbaţi Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook. „Un caz cutremurator: mama si fiu batuti cu cruzime si bestialitate. Lasati in balta de sange in mijlocul drumului ,de fata cu copiii si lumea de pe strada, de doi indivizi din Izvoru, comuna Ganeasa, in jurul orei 18.00. Oamenii care au fost de fata au fugit de frica. Va rog sa distribuiti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

