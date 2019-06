Explozie într-un bloc, la Timișoara

Pe strada Mareșal Averescu din Timișoara, în bucătăria unui imobil, a avut loc o deflagrație de la o posibilă acumulare de gaze, urmată de un incendiu. The post Explozie într-un bloc, la Timișoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]