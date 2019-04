Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut vineri, cand Emmanuel Deshawn Aranda l-a aruncat pe copil de la inalțime. Micuțul era cu unul dintre parinți la momentul incidentului. Poliția a spus ca au fost mai mulți martori oculari la fața locului și ca exista inclusiv probe video. "A fost un atac dur",…

- Un incident soldat cu ranirea grava a unui barbat, s-a produs, duminica dupa-amiaza, la Cugir. Potrivit polițiștilor, victima, a ramas fara mana dreapta dupa ce, fiind in stare de ebrietate, a incercat sa intre in apartament prin balcon și a cazut, de la etajul 3, peste un gard. ”In aceasta dupa-amiaza,…

- Un tanar din varsta de 25 ani din Oradea a incendiat marti dimineata, 12 martie, apartamentul in care locuieste impreuna cu mama sa dupa care s-a aruncat pe geamul locuintei situate la etajul 3 al unui bloc.

- Marcella Zoia, 19 ani, din Canada, a ajuns in centrul atenției dupa ce, sambata, a ieșit pe balconul unei locuințe, și a aruncat, de la etajul 30, doua scaune in direcția unei autostrazi aglomerate din Toronto, punand in pericol viața celorlalți. Imaginile cu gestul fetei au ajuns pe rețelele de socializare,…

- Mihai Radoi, fratele fostului fotbalist Mirel Radoi, s a aruncat de la etajul patru al blocului in care locuia, potrivit Romania TV. Din primele informatii, se pare ca Mihai Radoi, in varsta de 37 de ani, a recurs la acest gest extrem dupa ce sotia sa l ar fi anuntat ca divorteaza. Fratele fostului…

- Incident socant, vineri, in jurul orei 16:30, pe strada Bobalna din Ploiesti. O politista a fost lovita cu masina de un sofer oprit de agenta pentru parcare neregulamentara. In urma accidentului, soferul a fugit de la fata locului, iar politistii au identificat autoturismul abandonat pe o alta strada…

- O fata din Rusia, care in mediul online iși spunea Angelina Bessmertnaya, a acceptat provocarea jocului „Balena albastra", scrie a1.ro. Nu a durat mult pana la sinucidere. Detectivii și autoritațile din Rusia incearca acum sa faca o ancheta și sa ințeleaga cum s-a produs aceasta tragedie. Citeste…

- Jocul „Balena albastra” lovește din nou! De data aceasta, victima este o tanara de doar 14 ani, care a ales sa-și puna capat zilelor aruncandu-se de la etajul opt al unei cladiri! Detaliile ce ies la iveala sunt de-a dreptul șocante!