Stiri pe aceeasi tema

- Alem Shimeni, in varsta de 30 de ani, a cazut de la etajul 11 și a murit pe loc. Un martor a surprins in imagini momentul in care o femeia din Glasgow, Scoția, era ținuta de par inafara unui geam de la...

- Incidentul a avut loc la inceputul saptamanii, in orașul Glasgow din Scoția. Un martor a surprins in imagini momentul in care o femeie era ținuta de par inafara unui geam de la etajul 11 al unui bloc turn. Victima, Alem Shimeni, in varsta de 30 de ani, a cazut și a murit pe loc. Moartea ei este considerata…

- Imagini șocante au fost surprinse la un bloc de locuințe in orașul scoțian Glasgow. O femeie de 30 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de la etajul 11, acolo unde locuia impreuna cu soțul sau.

- Un barbat de 41 de ani, din Giurgiu, a incercat in aceasta seara, in jurul orei 18.00, sa se sinucida, prin autoincendiere, informeaza realitatea.net.Barbatul locuieste pe Fundatura Calnistea, din zona soselei Balanoaiei, iar la sosirea pompierilor din cadrul Detasamentului Giurgiu, acesta prezenta…

- Moartea lui Iuliu Maniu, la 5 februarie 1953, in temnita de la Sighet, a fost un subiect pe care comunistii l-au vrut ingropat. Asta arata si un document al CIA desecretizat de agentia americana in anul 2001. Raportul dezvaluie ce zvon raspandise Securitatea despre soarta liderului Opozitiei.

- Un barbat de 48 de ani și-a pierdut viața, vineri dupa-amiaza, pe șantierul deschis la Buzau, de acționarii complexului Autora Mall. Victima lucra la extinderea complexului comercial și a fost declarata decedata la scurt timp dupa sosirea ambulanței. Potrivit colegilor de munca, victima ar fi acuzat…

- Un barbat de 48 de ani si-a pierdut viata, vineri dupa-amiaza, pe santierul deschis la Buzau, de actionarii complexului Autora Mall. Victima lucra la extinderea complexului comercial si a fost declarata decedata la scurt timp dupa sosirea ambulantei.

- O fata din Rusia, care in mediul online iși spunea Angelina Bessmertnaya, a acceptat provocarea jocului „Balena albastra", scrie a1.ro. Nu a durat mult pana la sinucidere. Detectivii și autoritațile din Rusia incearca acum sa faca o ancheta și sa ințeleaga cum s-a produs aceasta tragedie. Citeste…