- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anunțat ca va cere Consiliului de Administrație al CFR sa il demita pe directorul CFR, Leon Barbulescu, relateaza stiripesurse.ro , care citeaza o serie de declaratii facute pentru Antena 3. Decizia ministrului ar fi fost motivata, pe de o parte, de deraierea…

- Politiștii din cadrul Secției nr.2 Poliție Rurala Baleni desfașoara activitați pentru identificarea și tragerea la raspundere penala a unei Post-ul BALENI: Un barbat a incerat sa sparga un bancomat din cladirea fostei primarii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doi copii, o fetița de trei ani și fratele ei de patru ani, și-au pierdut viața in timp ce se uitau la desene animate, dupa ce televizorul a explodat. Incidentul tragic s-a petrecut intr-un sat din Republica Moldova. Micuții se uitau in camera lor la televizor, la un aparat vechi, cu tub catodic. In…

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina joi seara, in jurul orelor 18.00, pentru deblocarea ușii unui apartament din municipiu. “Garda de intervenție ... The post UPDATE: Barbat de 59 de ani gasit decedat intr-o locuința din Sebeș. Pompierii au fost chemați sa sparga ușa appeared first on…

- Sfarșit neașteptat pentru un barbat in varsta de 62 de ani, din localitatea hunedoreana Balșa. Acesta se afla la volanul autoturismului sau, atunci cand a facut un infarct. Incidentul s-a produs pe DJ 705, chiar in localitatea unde este domiciliat, potrivit site-ului servuspress.ro. A fost nevoie de…

- Un barbat corpolent, de 1,95 de metri inalțime, a lovit o fata de 11 ani in fața unui mall din Asheville, un oraș din statul american Carolina de Nord, situat in localitatea Buncombe. Incidentul a avut loc sambata seara. Omul a fost identificat cu numele de David Steven Bell, 51 de ani.

- Incidentul care a avut loc in Perth, Australia, a fost povestit de Poliția din Wanneroo pe rețelele de socializare. Un trecator care mergea pe langa o casa a auzit un plans de copil și un barbat strigand: „De ce nu mori?”. Fara sa stea prea mult pe ganduri, trecatorul a alertat autoritațile. Mai multe…