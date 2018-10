Un profesor, martor la scandal, a povestit incidentul in exclusivitate pentru Romania TV.

"O eleva era agresata de mai multe persoane, insemnand vreo 4-5 persoane. Din discuții, din ce țipau ele, am ințeles ca acea eleva intreținea relații cu soțul uneia dintre ele. Am luat eleva in brațe, am bagat-o in școala. Intre timp acele persoane au incercat sa mi-o smulga din mana pentru a o bate in continuare. Tipau ca soțul aceleia i-ar fi cumparat un telefon de 3.000 de lei, fapt care a fost confirmat de spusele elevei și ale colegelor.

Și directoarea liceului confirma, neoficial, povestea.