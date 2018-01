Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana indiana Jet Airways a initiat o ancheta in urma unor rapoartele potrivit carora unul dintre pilotii sai si-a palmuit copilotul, o femeie, in timpul unui zbor de rutina intre Londra si Mumbai.

- Frustrat din cauza faptului ca a picat examenul auto, un barbat si-a iesit din minti si l-a luat la bataie pe politistul examinator. Altercatia a avut loc in Baia Mare si a avut loc chiar in masina folosita la proba practica. A

- Incident bizar intr-un avion al companiei aeriene Alaska Ailines. Cursa, de marți, care trebuia sa decoleze spre Porland a fost anulata dupa ce a fost semnalata prezența unui șobolan la bord. Alaska...

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stânga a avionului, în semn de protest fata de întârzierea cu o ora a îmbarcarii si cu jumatate de ora în cazul debarcarii, relateaza BBC News. Incidentul…

- Un sofer neidentificat ar fi intrat intentionat cu masina sa in invitati si paznici de la un club de noapte in orasul Dusseldorf din vestul Germaniei in timpul festivitatii de Anul Nou, relateaza DPA. O persoana a fost grav ranita in incident, fiind aproape de a-si pierde viata, a precizat…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa niște zgarieturi ciudate aparute pe corp. Aceasta le-a observat, insa nu le-a luat in seama, iar la o luna dupa, femeia a murit. Dupa ceva timp a cautat pe internet raspunsul la problema ei, insa raspunsurile primite au amuzat-o complet, informeaza Daily Mail. …

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, companie aeriana controlata de Emiratul Dubai, au declarat…

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de înfrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba în valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail. …

- Un avion de pasageri a derapat si a iesit de pe pista, in timpul manevrei de aterizare pe aeroportul din orasul Bristol, situat in sudul Marii Britanii, afirma surse citate de presa britanica.

- Dupa tragedia de la metrou, in urma careia o tanara si-a pierdut viata, nevinovata, un alt incident este adus in atentia autoritatilor de o tanara. Femeia a fost martora unei scene greu de imaginat. Un barbat a lesinat la metrou si nimeni nu a reactionat.

- Conform unei analize Vola.ro, romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinații europene consacrate, precum Londra și Roma, insa și-au indreptat atenția și spre destinații mai puțin cunoscute, precum Lisabona, Catania – Sicilia și Bologna. Și destinațiile din Romania au fost solicitate,…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Lola ar putea fi considerat cel mai rasfațat cațel din lume. Stapana sa i-a cumparat cadouri de Craciun in valoare de 1.000 de lire. „Il iubesc mai mult decat pe fiul meu”, spune britanica Helena Mueller, in varsta de 38 de ani, potrivit Daily Mail. Helena Mueller este casatorita și are un baiat in…

- O femeie care calatorea cu avionul, aflata în stare de ebrietate, a fost scoasa afara de catre polițiști dupa ce a atacat o stewardesa. Momentul în care urla isteric și polițiștii o târau efectiv afara de avion, fiindca nu se putea ține pe picioare, a fost filmat și…

- Singurul sfat care poate fi dat este sa nu stați niciodata aproape de peron. De asemenea, daca vi se pare ca este ceva in neregula, sunați de urgența la 112. Femeia care a impins o tanara pe linia de metrou care a decedat in urma impactului cu trenul ar mai fi fost implicata anterior intr-un…

- Caz șocant in India, unde doctorii au facut o descoperire crunta, dupa ce o femeie s-a plans de dureri in zona abdomenului. Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail. Femeia in varsta de 52 de ani a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada.…

- Incident abia evitat deasupra Marii Negre, intre un avion rusesc si unul american. Pentagonul a dezvaluit ca sambata un avion de vanatoare Su-30, al Moscovei, a interceptat un P-8A al SUA, care zbura in spatiul international.

- Femeii de 85 de ani i s-a facut rau, cel mai probabil, iar apoi s-a rostogolit pe scari de la etajul 1, pana la parter. Vecinii au sunat imediat la 112. In zadar s-au chinuit medicii de la Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova si echipajul SMURD sa o readuca la viata. Dupa mai bine de 45 de minute…

- Un incident a avut loc la o stație de metro din Londra. Potrivit martorilor s-au auzit mai multe focuri de arma și o explozie. Poliția a confirmat ca a avut loc un incident dar nu a vrut sa ofere alte detalii. #BREAKING : Video of people running from ‘incident’ at Oxford Street Tube Station #London…

- Claudiu-Gabriel Costin (30 de ani), clujeanul care in urma cu 2 ani si-a facut poze in cabina pilotilor intr-un avion Wizz Air, dupa ce a trecut fraudulos de filtrele de securitate, a fost condamnat definitiv. Deoarece nu a mai gasit bilete la cursa spre Londra, unde locuia iubita sa, tanarul a reusit…

- Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion s-a prabusit la aterizarea pe un aeroport din regiunea rusa Habarovsk, singurul supravietuitor al accidentului aviatic fiind un copil de trei ani, scrie agentia Tass. Distribuie pe Facebook

- Un tânar din Marea Britanie s-a îmbatat atât de tare la o petrecere, încât și-a pierdut portofelul cu actele în el și nu și-a mai putut aminti unde. A doua zi a avut parte de o surpriza.

- Anatoliy Ezhkov a invitat-o pe asistenta medicala Irina Gonchar sa cineze împreuna. Cei doi au consumat alcool, iar la un moment dat barbatul a legat-o cu un cordon și și-a înfipt dinții în corpul ei. Acesta a început sa muște din urechile victimei, din nas și…

- Un avion al companiei Qatar, care se indrepta catre Bali, a fost nevoit sa aterizeze de urgența intr-un oraș din estul Indiei. Aeronava a fost redirecționata, din cauza unei femei extrem de nervoase. Pasagera și-a ieșit din minți dupa ce a aflat ca barbatul ei o inșala, relateaza Daily Mail. Soțul femeii…

- O femeie moarta a zacut mai multe ore in strada, in județul Valcea. In stare de șoc, localnicii spun ca au sunat la Ambulanța, insa medicii au plecat fara sa ridice cadavrul din drum. Incidentul șocant a avut loc, duminica, in satul Gorunești, județul Valcea. Localnicii au sunat la 112, dupa…

- Inconstienta maxima pe strazile din Botosani! O femeie aflata la volan conduce in timp ce isi tine si copilul in brate. La un moment dat, din cauza neatentiei, pune frana brusc, iar micutul s-ar fi lovit cu capul de bordul masinii.

- Oamenii de stiinta au anuntat joi ca au descoperit dupa 4.500 de ani, in mijlocul Piramidei lui Keops din Egipt, una dintre cele sapte minuni ale lumii antice, un spatiu enorm de marimea unui avion de pasageri, descoperire pe care nimeni nu a prevazut-o, anunta AFP. Aceasta cavitate este "atat de…

- Aceasta cavitate este "atat de mare", este cat "un avion de 200 de locuri in mijlocul piramidei", a explicat pentru AFP Mehdi Tayoubi, co-director al proiectului ScanPyramids care s-a aflat la originea descoperirii. De la sfarsitul anului 2015, misiunea care reuneste cercetatori egipteni, francezi,…

- Un șofer din SUA a început sa simta o durere de masea si a fost fortat sa se opreasca pe marginea drumului. Deși a ajuns rapid la doctor, Vadim Kondratyuk Anatoliyevich avea sa moara câteva ore mai târziu.

- O femeie din Pakistan a încercat sa-și ucida soțul. A pus otrava într-un pahar cu lapte, însa barbatul a refuzat sa bea. Soacra femeii a facut unt din acel lapte, iar untul otravit a fost consumat de 27 de persoane, majoritatea copii. Toți au fost otraviți,…

- Veste buna pentru pasionații de calatorii: Wizz Air nu mai taxeaza calatorii pentru bagajele de mana, a anunțat compania. Noua politica a intrat in vigoare din data de 29 octombrie. ”Pasagerii vor avea automat dreptul de a aduce la bordul aeronavei un singur bagaj de mana cu dimensiuni maxime de 55…

- Incident de-a dreptul șocant, astazi, in comuna Bozioru. Un barbat de 39 de ani și-a dus propriul copil in padure, unde l-a schingiuit și maltratat pentru a se razbuna pe soția care l-a parasit și a plecat in Spania. Mai [...] citește mai mult Post-ul ȘOCANT!: Baiat de 12 ani, dus in padure și taiat…

- O femeie și-a ucis sora mai mare în chinuri groaznice din cauza geloziei. Aceasta a înjunghiat-o de zeci de ori, lasându-și sora într-o balta de sânge. Potrivit Daily Mail, Sabah Khan locuia împreuna cu sora ei mai mare, Saima Khan într-un apartament…

- Incident șocant la o stație de metrou din Hong Kong. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un barbat a împins pe șine o femeie care statea lânga el. Acesta a mers apoi mai departe, fara sa se uite în urma. Femeia a scapat cu viața pentru…

- Un conducator a filmat o intamplare bizara in trafic. Mașina din fața acestuia a virat dreapta, iar, la nici 5 secunde, un alt autoturism a lovit-o lateral. Oamenii nu-și pot inchipui cum s-a intamplat acest incident.

- Un român fara adapost a primit trei ani de închisoare dupa ce, în luna mai a acestui an, a atras un baiețel de doi ani, în toaleta unui restaurant McDonald’s din Camden, în centrul Londrei.

- Gemenii unei familii britanice s-au nascut in moarte clinica, dar dupa cinci minute de resuscitare, medicii au reușit sa-i salveze pe amandoi și acum sunt perfect sanatoși, scrie Daily Mail. Harley și Noah Hopwood nu respirau atunci cand mama lor le-a dat naștere prematur dupa doar 27 de saptamani de…

- Familia Lidiei Dragescu trece prin clipe cumplite. Tanara a murit in urma cu cateva zile dupa ce a cazut de pe catedrala Saint Paul din Londra. Mama tinerei patinatoare este in stare de soc si abia isi gaseste cuvinte pentru a vorbi despre tragedia din familia sa.

- Heather Szilagyi, in varsta de 38 de ani, din Vancouver, sustine ca ea si fiica sa, de 7 ani, au fost muscate de insecte in timpul unui zbor spre Heathrow. Cele doua au fost lasate cu rani vizibile, sangerand.