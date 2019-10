Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost arestat preventiv dupa ce a talharit pe strada, in centrul orasului Arad, un barbat caruia i-a furat portmoneul in care avea 1.400 de euro si acte, potrivit Agerpres. Aradeanul pagubit a sunat la 112 dupa ce a fost atacat, iar in cautarea agresorului au pornit politisti si jandarmi,…

- Un barbat care era transportat catre un spital de psihiatrie din Craiova a furat o foarfeca și a sarit din Ambulanța. Polițiștii au reușit sa il imobilizeze pe barbat și au insoțit ambulanța pana la spital.

- Un barbat care a furat un taxi de pe o strada din Pitesti a fost prins de politisti, vineri dimineata, dupa ce a fost urmarit mai multi kilometri, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, furtul a fost sesizat la 112.Citește și: Pesta Porcina…

- Un barbat aflat sub influenta alcoolului a furat un autoturism din curtea unei pensiuni din Vatra Dornei și a pornit cu ea la plimbare pe strazile orașului. Bucuria i-a fost de scurta durata, fiind oprit de polițiști, care l-au trimis sa se racoreasca in spatele gratiilor.Incidentul s-a petrecut in…

- Acesta se afla in arest, el fiind cercetat pentru o alta talharie, anterioara. „La data de 14 august, politistii au identificat un barbat de 41 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie. In urma investigatiilor s-a constatat faptul ca, la data de 5 iulie, in timp ce se…

- Un barbat din Lugoj a avut nevoie de ingrijiri medicale, duminica seara, dupa ce a incercat sa se sinucida cu ajutorul unui pistol. Incidentul a avut loc pe strada Simion Barnutiu. Un echipaj de la ambulanta si mai multi politisti au ajuns la locul faptei, la cateva minute dupa ce au primit un apel…

- Mai multi navetisti au reclamat incidentul folosind un telefon de urgenta din gara, a declarat o purtatoare de cuvant a Companiei feroviare german. Un barbat a facut anuntul marti dupa-amiaza spunand ca este adresat ''tuturor pasagerilor germani'', a declarat un martor pentru site-ul german de stiri…