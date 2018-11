Incident SOCANT in centrul Ploiestiului. O femeie a fost rapita in vazul lumii! "Ajutor, ma duce la produs!"

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat, joi, intr-un grup de copii. Cinci dintre elevii care se aflau in fața școlii și-au pierdut viața și alți 18 au fost raniți. Incidentul s-a produs in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat…

- O femeie a murit pe loc, iar o alta a fost ranite grav, dupa ce au fost lovite in plin de o mașina, in timp ce se intorceau de la serviciu. La volanul autoturismului se afla chiar preotul din comuna, care se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- Incidentul a avut loc in Arad, pe pasajul rutier care leaga centrul orasului de cartierul Micalaca. Purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro ca un autoturism in care se aflau patru tineri, cu varste cuprinse intre 21 si 24 de ani, a cazut de pe pasaj. Masina se…

- Un tanar de 30 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a a lovit o femeie cu masina pe care o conducea in timp ce efectua un viraj intr-o intersectie din Braila, continuandu-si apoi drumul.

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite grav, luni, in județul Brașov, dupa ce masina in care se aflau a derapat si a intrat pe contrasens, unde a lovit violent o autoutilitara. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, mașina inmatriculata in Argeș, cu trei ocupanți, circula pe DN 13, spre…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp la Barcanesti, pe DN1. Potrivit IJP Prahova, o femeie a fost lovita de masina. Traficul in zona este ingreunat. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Ambulantei Prahova. Cercetarile continua pentru a stabili…

- O femeie din Africa de Sud a alergat dupa hoții care o jefuisera pe strada. A vrut sa urce in mașina lor. Scene incredibile petrecute pe o strada din Africa de Sud au fost inregistrate de camerele de luat vederi din zona. Incidentul a avut loc ieri, la Johannesburg. Pe film se vede cum dintr-un BMW…

- O tanara de 23 de ani, din comuna Dangeni, a fost retinuta de politistii din Botosani dupa ce a intrat in curtea unei femei si a incendiat masina fiului acesteia, pe fondul unor neintelegeri sentimentale...