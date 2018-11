Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 20 de ani a intrat cu mașina, in plin, intenționat, intr-un grup de persoane, intr-un mall din Braila. Șase persoane, patru adulți și doi copii, au fost ranite și transportate la spital, cu traumatisme cranio-cerebrale. Barbatul injunghiat este operat fiind in starea cea mai grava…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit, iar alți doi, de 16, respectiv 17 ani sunt raniți grav, in urma unui accident produs in timpul nopții de vineri spre sambata, intre localitațile Cataloi și Nalbant, județul Tulcea, de baiatul de 17 ani, care conducea mașina chiar daca nu avea permis.Potrivit…

- Un nou atac islamist in Franța: un barbat inarmat cu un cuțit a ucis doi oameni. Incidentul s-a petrecut la Trappes, o localitate situata la peste 100 km de Paris. Atacatorul a fost omorat de forțele de politie

- O banda de infractori romani este suspectata de implicare intr-un incident violent in centrul orasului Dublin, dupa ce membrii ei ar fi urmarit si lovit o masina si apoi ar fi injunghiat un barbat din masina tamponata, relateaza luni The Irish Mirror. Atacul socant s-a petrecut luni in apropierea statiei…