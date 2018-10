Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in carje din Baia Mare a fost lovit cu capul in gura de un profesor. Acuzația deosebit de grava este susținuta și de alți cațiva colegi de-ai sai. Aceștia declara ca ar fi fost bruscați pentru a ieși mai repede in pauza. Parinții elevului spun ca vor depune o plangere la Poliție, impotriva […]…

- Un elev in carje al unui liceu din Baia Mare il acuza pe profesorul de biologie ca l-a lovit cu capul in gura. Colegii adolescentului susțin și ei ca ar fi fost bruscați ca sa iasa mai repede in pauza. Parinții elevului care susține ca a fost lovit spun ca vor depune plangere la Poliție, dar pana atunci,…

- Un profesor de la Liceul German din Sebes este cercetat de Politie pentru lovire dupa ce a palmuit un elev indisciplinat. Incidentul a avut loc in timpul unei ore de istorie, dupa ce elevul l-a jignit pe profesor.

- Un copil de patru ani si jumatate, lasat nesupravegheat de parinti, s-a urcat la volanul unei masini, miercuri, pe o strada din Oradea, unde a provocat ranirea unui muncitor, dupa care a lovit un alt autoturism si s-a oprit cu masina intr-un imobil. Muncitorul a suferit leziuni usoare, insa politistii…

- Un sofer de TIR a lovit sapte masini parcate pe Bulevardul 1 Decembrie din Capitala. Barbatul a franat brusc, iar remorca a derapat si a izbit 7 autoturisme stationate. Masinile au suferit avarii insemnate, dupa ce șoferul a franat brusc iar remorca a derapat. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața…

- Un barbat de 54 de ani a murit vineri, 31 august, în Piața Maraști, în refugiul pentru pietoni. ”O persoana de 54 de ani din ClujNapoca se afla pe refugiul pentru pietoni și echipajul sanitar a constatat decesul”, a precizat Poliția Cluj.…

- Incidentul s-a petrecut pe strada Stejarului din Florești, iar familiile din zona au ramas fara gaz. Pompierii au ajuns de urgența la fața locului și au reușit sa izoleze zona. Ulterior, specialiștii în astfel de evenimente au ajuns de asemenea și în prezent se lucreaza pentru a stopa…