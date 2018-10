Stiri pe aceeasi tema

- Dispina Micuțaru este o tanara din Suceava, al carei copil de doar 8 ani este grav bolnav, inca de la inceputul vieții sale, iar acum are nevoie urgenta de un transplant de plamani. Insa, acest lucru nu este posibil imediat, iar femeia acuza statul roman ca a blocat intervențiile la Viena, in Austria,…

- Sutele de pacienti din Spitalul Judetean de Urgenta Slatina au primit vineri la masa de pranz piept de pui si pulpe de pui preparate la un gratar chiar in curtea unitatii medicale. Intamplarea tragicomica a avut loc dupa ce alimentarea cu gaze naturale in municipiu a fost oprita de joi dupa-amiaza din…

- Un barbat de 31 ani din Galati a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate cu mai multe plagi impuscate, in urma unui incident armat petrecut vineri noaptea cartierul in Micro 19, in apropierea Oficiului postal 13.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat marți ca statul va acorda 1 miliard de euro prin noua Lege a muntelui pentru asigurarea, valorificarea durabila a resurselor muntelui, conservarea peisajului si a biodiversitatii, dar și pentru dezvoltarea activitatilor economice specifice zonei. „Este…

- Un barbat din Turnu Magurele care a leșinat și a avut o hemoragie puternica la mitingul din 10 august, dupa atacul cu gaze lacrimogene al Jandarmeriei, a decedat 9 zile mai târziu la Spitalul Județean de Urgența Alexandria.

- Precizarile Departamentului pentru Situații de Urgența in cazul lui Ilie Gazea, barbatul de 62 de ani, din Turnu Magurele, care ar fi murit dupa ce ar fi inhalat gaze lacrimogene la protestul din 10 august, din Piața Victoriei. DSU confirma ca barbatul a primit ajutor medical la data respectiva, in…