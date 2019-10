Incident sângeros la o petrecere cu români, în Italia. O româncă a înjunghiat opt persoane Incindentul a avut loc intr-un local din orașul Perugia. Romanca de 41 de ani și-a luat actualul partener, un albanez, și a mers in club pentru a-și incheia socotelile cu fostul iubit, chiar in momentul in care acesta se distra alaturi de iubita și un grup de romani. Femeia a scos un cuțit din geanta și a inceput sa atace persoanele din jur. Ea a fost ajutata și de albanez. Prima ținta a fost chiar actuala iubita a romanului. In total, opt oameni au fost injunghiați ca urmare a haosului creat. Printre aceștia și DJ-ul din club. Atacatorii au incercat sa fuga dupa atac, dar au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vendetta romaneasca in Italia. O romanca geloasa pe fostul iubit și-a luat actualul partener, un albanez, și a dat buzna intr-un club de noapte din Perugia pentru a regla conturile cu lama cuțitului. Opt oameni au fost injunghiați ca urmare a haosului creat. Totul s-a intamplat in noaptea de 14 spre…

- Incident pe un șantier de construcții din Italia unde o macara a scapat de sub control. Accidentul a avut loc la un complex rezidențial care se construiește in Frosinone, in regiunea Lazio. Doi romani au fost raniți. The post Accident de munca in Italia: Mai mulți romani, implicați appeared first on…

- Tanara gasita fara suflare, luni, pe un camp din Busto Arsizio, Italia, s-ar fi sinucis, iar motivul este chiar iubitul ei, cu care avusese o discuție. Fata de 20 de ani s-ar fi certat cu acesta inainte sa comita gestul cumplit. Potrivit prealpina.it, citat de Observator.tv, romanca a decis sa-si puna…

- Tanara romanca gasita moarta, luni, pe un camp din Busto Arsizio, Italia, si-ar fi pus capat zilelor. Fata de 20 de ani s-ar fi certat cu iubitul ei inainte sa comita gestul extrem. Romanca a decis sa-si puna capat zilelor inghitind un cocktail de pastile cu alcool dupa ce s-a certat cu iubitul ei.…

- Emanuela Iacobuta, o romanca de 40 de ani stabilita in Italia, a fost gasita moarta in urma cu cateva zile in apartamentul in care locuia. Emanuela locuia cu concubinul ei intr-un apartament din Predappio Alta, insa barbatul, sofer de camion, obisnuia sa o bata zdravan in mod constant. Emanuela a fost…

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Zeci de carabinieri,…

- Operatiune dramatica in orasul Citta di Castello, provincia Perugia, Italia, dupa ce o romanca s-ar fi aruncat in gol de pe un pod, in Tibru. Dupa sapte ore de cautari, echipele de interventie au gasit trupul fara viata al tinerei de 36 de ani, mama a doi copii, in apele raului. Putin dupa ora 14:00, un…

- Trupul neinsuflețit al unei romance, C. D., a fost descoperit ieri in apele Tibrului. Autoritațile au fost informate ca a fost vazuta o femeie aruncandu-se in apele Tibrului de pe un pod din Citta di Castello, in provincia Perugia, a notat rotalianul.com. Un șofer a vazut o femeie imbracata in alb stand…