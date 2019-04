Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Aliantei USR-PLUS i-au acuzat vineri pe liberali ca au distribuit in Cluj-Napoca pliante “otravite”, potrivit carora avortul trebuie sa fie obligatoriu pentru 92% dintre romani. „E pacat ca PNL a cheltuit bani si energie pe dezinformari abjecte, in loc sa se bata cu PSD”, sustine alianta, potrivit…

- Masura dura luata de PNL dupa ce doi membri ai TNL Cluj au distribuit pliante false in numele USR - PLUS."Tineretul Național Liberal dezaproba initiativa avuta de doi foști membri ai filialei TNL Cluj-Napoca, de a difuza pliante cu citate controversate din declaratiile unor membri ai Aliantei…

- USR și PLUS ii acuza pe liberali ca sunt in spatele pliantelor false cu sigla alianței. Unul dintre cei filmați cand imparțeau aceste pliante este chiar președintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului Național Liberal, potrivit unui comunicat al Alianței 2020 USR PLUS. Anunțul vine dupa ce doua persoane…

- Alianta 2020 USR-PLUS a publicat imagini cu persoane surprinse in timp ce distribuie pliante false cu insemnele Aliantei, la cateva ore una dintre acestea fiind identificata ca fiind presedintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului National Liberal. Liderul PLUS, Dacian Cioloș, califica acțiunea drept…

- USR-PLUS îi acuza pe liberali ca au distribuit, la Cluj, „pliante otravite” în numele Alianței. Pe pagina de Facebook a alianței a fost postat un filmulet în care sunt surprinse doua persoane care ar fi împarțit pliantele, iar ulterior USR a anunțat ca unul dintre…

- Alianta 2020 USR-PLUS a publicat imagini cu persoane surprinse in timp ce distribuie pliante false cu insemnele Aliantei, la cateva ore una dintre acestea fiind identificata ca fiind presedintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului National Liberal.

- Alianta 2020 USR-PLUS a publicat imagini cu persoane surprinse in timp ce distribuie pliante false cu insemnele Aliantei, la cateva ore una dintre acestea fiind identificata ca fiind presedintele filialei Cluj-Napoca a Tineretului National Liberal. ”Facem un apel catre liderii si candidatii PNL sa…

- Biroul Executiv al Partidului Național Liberal a adoptat lista principalelor amendamente care vor fi susținute de Partidul Național Liberal in dezbaterea Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Partidul Național Liberal nu va susține actualul principiu de…