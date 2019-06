Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav a avut loc la un restaurant din Galați, unde un client a gasit o lama in mancare. Barbatul a facut plangere la Protecția Consumatorului, dar reprezentanții restaurantului fac și ei verificari, insa neaga ca lama ar fi ajuns in farfuria clientului din cauza lor, potrivit Mediafax.Mai…

- Astazi, in jurul orei 15:00, pe drumul national DN 22, km 114 400, loc. Vacareni, Jud. Tulcea, a avut loc un accident soldat cu o persoana ranita care a fost transportata la spital in Galati.Potrivit DRDP Constanta, din cate se pare, un autoturism care circula inexplicabil pe mijlocul drumului, a intrat…

- Soferul avea o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur in aerul expira si a fost depistat de politistii de frontiera, care faceau un control de rutina pe raza localitatii Cavadinesti, din judetul Galati. S-a ales cu dosar penal.

- Doua autocare cu membri PSD, care defluiau de la mitingul organizat pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati, au fost blocate, sambata, de protestatari. Primul autocar, in care se aflau aproximativ 50 de membri PSD a fost oprit chiar in apropierea Palatului de Justitie din Galati.…

- Doua autocare cu membri PSD, care defluiau de la mitingul organizat pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati, au fost blocate, sambata, de protestatari.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT!Primul autocar,…

- Incident șocant, ieri, in județul Bacau. Un barbat a fost urmarit cu mașina pe un camp, iar șoferul nu s-a lasat pana nu l-a calcat pe picior, potrivit realitatea.netMartorii disperați au filmat intreaga scena. Oamenii au strigat la șofer și i-au cerut sa se opreasca, dar acesta și-a continuat…

- Patru persoane, dintre care doua minore, au fost ranite intr-un accident rutier, in care au fost implicate trei masini, pe DN 26, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Iulian Unguru, scrie Agerpres. "Soferul unui autoturism, de 21 ani, care…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, in jurul orei 09.00, pe Drumul European 85 (E85), la Patrauți, in județul Suceava. In urma impactului, o femeie și-a pierdut viața și alta a fost ranita, ambele fiind in același autoturism. Echipajele medicale deplasate…