- Doua bombardiere rusesti de tipul Su-34 s-au ciocnit vineri in aer, in timp ce survolau Stramtoarea Tatara (care desparte insula Sahalin de Asia continentala si care leaga Marea Ohotsk la nord cu Marea Japoniei), in regiunea Habarovsk (Extremul Orient rus), informeaza TASS, Interfax

- ”Reprezentanța” Transnistriei de la Moscova va fi condusa de Leonid Manakov, avocat rus și fost ofițer al serviciilor secrete din Rusia, se arata pe site-ul așa-zisului ”Minister al Afacerilor Externe” al Transnistriei. Tiraspolul a confirmat ca ”reprezentanța”…

- Compania auto Dacia recheama in țara peste 13.000 de mașini Logan II, Dokker și Lodgy, dupa ce s-a constatat ca acestea ar putea avea probleme cu airbag-urile. "Dacia a identificat ca, in situații excepționale, in care este necesara declanșarea airbag-ului, exista riscul ca acesta sa funcționeze in…

- Barbatul de 75 de ani, din Falticeni, Suceava a fost invitat in locuința unui prieten, unde a fost servit cu friptura de pui, scrie libertatea.ro. Aceasta a fost, de altfel și ultima lui masa. Echipajele de urgența au ajuns rapid in localitatea Radașeni, unde s-a petrecut drama, dar omul murise deja…