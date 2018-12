Incident pe aeroportul din Stuttgart. Au fost luate măsuri de securitate ”Nu pot nici sa confirm si nici sa infirm ceea ce s-a spus in presa”, a raspuns purtatorul de cuvant, intrebat despre prezenta acestor persoane, al caror comportament ar fi fost considerat suspect.



Celelalte aeroporturi germane au fost informate cu privire la incident, a adaugat purtatorul de cuvant. Masura a fost luata in urma relatarilor din presa germana privind activitati de spionaj la aeroportul din Stuttgart. Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca au fost avertizate si alte aeroporturi din Germania.



