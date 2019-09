Politia aeroportului a descoperit in bagajul de mana al romancei in varsta de 49 de ani si care venise la Atena de la Bucuresti nu mai putin de 401 pasapoarte si acte de identitate emise de diferite tari, informeaza agerpres.ro. Important de precizat ca romanca a trecut ca prin branza la filtrele SRI de pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni, potrivit stiripesurse.ro.



Femeia, care urmeaza sa compara in fata unui procuror la Atena, a fost acuzata de posesie ilegala de documente de calatorie apartinand unor terti, iar politia greaca, in colaborare cu autoritatile din strainatate, va…